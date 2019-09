Apre a Pechino il mega-aeroporto a forma di stella marina

Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ha ladi una sterminatail nuovocinese di Beijing Daxing. Progettato dallo studio di Zaha Hadid (l’archistar scomparsa nel 2016), è considerato il più grande edificio aeroportuale del mondo. Il Beijing Daxing International Airport, i cui lavori erano iniziati nel 2014, è stato presentato il 25 settembre 2019: una volta attivo (probabilmente già dal giorno successivo), sarà il secondodi. Costato 11 miliardi di dollari, il faraonico progetto si estende su 700mila metri quadri (con cinque bracci uniti al corpo centrale) e punta a servire 72 milioni di passeggeri annui entro il 2025. Caratterizzata dai tratti architettonici tipici dello stile di Zaha Hadid, la struttura può contare su ottomila finestre a soffitto per far entrare la luce naturale. L’, che ospiterà voli di compagnie come China Southern Airlines, British ...

