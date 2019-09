Anziani ordinano dei vestiti su Internet ma gli arrivano 25 mila pasticche di ecstasy

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Hanno ordinato deionline ma, una volta aperti i pacchi spediti dall’Olanda, hanno trovato al loro interno non i capi ordinati, bensì 24.800di. È quanto successo nei giorni scorsi ad una coppia di Linz, in Austria: 58 anni lei, 59 lui, la coppia è rimasta basita quando ha visto il sacchetto con lerosa all’interno della scatola, tanto da averle scambiate inizialmente per pietruzze decorative, come ha raccontato alla polizia. I due hanno subito riconsegnato il pacco all’ufficio postale più vicino che però – insospettito dal contenuto – ha fatto delle analisi approfondite e ha accertato che si trattava proprio di droga e così ha allertato subito la polizia. Il dipartimento narcotici della polizia di Linz ha avviato subito le indagini e la vicenda si è trasformata in un intrigo internazionale ancora irrisolto: si è ...

