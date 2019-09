Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019)sta finalmente raccogliendo deinel Mondialedi F1. Dopo una prima parte sofferta e anche tanto sfortunata, a Monza e a Singapore è riuscito a centrare la zona punti, togliendosi la soddisfazione nel corso della gara a Marina Bay di essere per un po’ in testa alla corsa. Una prova di pregevole fattura quella del pilota italiano, condizionata anche da una strategia dell’Alfa Romeo Racing tutt’altro che positiva. Nonostante questo,si è classificato nella top-10 e ora c’è voglia di confermarsi anche a Sochi (), sede del prossimo round iridato, per conquistare il sedile dell’Alfa in vista del 2020: “L’ultima volta che ero stato in testa a una gara era stato nel 2016 quando correvo in GP2, vedere P1 sul display è stato stupendo. Certo avrei potuto ottenere di più, ma è stato importante per il morale e per il ...

LukeSmithF1 : ANTONIO GIOVINAZZI LEADS THE SINGAPORE GRAND PRIX! - OA_Sport : Antonio Giovinazzi F1, GP Russia 2019: “Se continuo a fare risultati sarò confermato in Alfa Romeo” - Dan_Rigsby : Antonio Giovinazzi felt ‘quite safe’ passing crane in Singapore GP | F1 | Crash -