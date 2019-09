Anticipazioni Il Segreto al 5 ottobre | Francisca avvelena Roberto | Isaac trova Alvaro

Tempesta d’amore - Anticipazioni italiane : Natascha e Jessica fanno un patto segreto! : Una madre farebbe qualunque cosa per non perdere una figlia, anche stringere un patto terribile con la propria peggior nemica. È quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo la sconvolgente scoperta della vera identità della piccola Felicitas, Natascha (Melanie Wiegmann) deciderà infatti di fare un accordo con la madre naturale di quest’ultima. Un accordo che però si rivelerà essere molto molto ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 26 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 26 settembre 2019: Per Don Anselmo è il momento dell’ultimo saluto a Puente Viejo e tutti i paesani si stringono intorno a lui… Francisca ha dei sospetti su Fernando, vedendolo troppo rilassato: la Montenegro sospetta che l’uomo stia tramando qualcosa… Elsa concede la procura ad Alvaro, ma non riesce ancora a dimenticare Isaac… Antolina teme che Alvaro possa rivelare la ...

Il Segreto Anticipazioni 26 settembre 2019 : Il gesto estremo di Antolina per nascondere il suo segreto : Antolina compie un gesto estremo per impedire che la verità sul suo aborto venga a galla. Elsa consegna ad Alvaro la procura per vendere le sue terre.

Anticipazioni Il Segreto : Fernando torna da Madrid con una ricca fidanzata : Le puntate de Il Segreto che andranno in onda fra qualche settimana sanciranno una sorprendente inversione di rotta nel comportamento di Fernando Mesia. L'uomo si trasferirà per qualche tempo a Madrid, per evitare lo scontro con Roberto e al suo ritorno sembrerà una persona completamente diversa. Sarà tranquillo e sorridente, chiarendo le ragioni di una simile novità nel suo carattere: il merito sarà tutto della sua fidanzata Maria Elena Casado ...

Il Segreto Anticipazioni : un nuovo nemico per PRUDENCIO - ecco chi è : L’attività di “strozzino” che avvierà PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) – parallelamente al negozio di vini – non passerà inosservata agli abitanti di Puente Viejo, i quali si rivolgeranno a lui nelle prossime puntate italiane de Il Segreto per via dei bassi interessi che richiederà insieme ai prestiti. Col trascorrere della narrazione, tutto ciò porterà all’ingresso di Pablo Armero (Oskar Redondo), ...

Il Segreto - tutta la verità sulla fidanzata di Fernando : Anticipazioni puntate italiane : Fernando e Maria Elena, nuova coppia a Il Segreto: anticipazioni sulla storia dei due personaggi innamorati Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni de Il Segreto in Italia? Si scoprirà che Fernando Mesia è decisamente cambiato: sarà raggiante, sembrerà sereno e forse questa volta ha scacciato sul serio la parte malvagia di sé. Un cambiamento radicale […] L'articolo Il Segreto, tutta la verità sulla fidanzata di Fernando: anticipazioni ...

Anticipazioni Il Segreto fino al 6 ottobre : Saul decide di fuggire con Julieta : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni riguardanti le puntate della soap opera spagnola Il Segreto che vedremo in onda dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 in prima visione assoluta su Canale 5. Tanti i colpi di scena che ci saranno in questi appuntamenti che si preannunciano imperdibili per tutti gli spettatori e fan della serie tv spagnola di grande successo. Occhi puntati soprattutto su Don Anselmo che, dopo aver tentato il suicidio, deciderà ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 24 settembre 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Alvaro minaccia Antolina di rivelare a Isaac che lei non era incinta quando si sono sposati mentre Antonito torna ad Acacias senza Lolita e Samuel inaugura le sue Gallerie.

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Francisca dice addio a Puente Viejo e manda Mauricio da Fe : Nel suo straziante addio a Puente Viejo, Francisca sarà protagonista di un gesto di puro amore: darà al suo fedele Mauricio dei biglietti per raggiungere Fe.