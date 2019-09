Anna Magnani | 46 anni fa l' ultimo saluto

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ognuno ha un suo ricordo dell'attrice romana: chi la ricorda mentre viene uccisa dai nazisti mentre insegue la camionetta su cui è stato catturato il marito, in "Roma città aperta", di Roberto Rossellini, chi la ricorda mentre, decisa e sicura e di sé, guida le donne di Pietralata all'assalto dei magazzini della pasta, perché non sa come sfamare i suoi cinque figli, in "L'onorevole Angelina", di Luigi Zampa. E si potrebbero citare innumerevoli altri ruoli iconici cheha interpretato magnificamente nel corso della sua lunghissima carriera. La passione per la recitazione e il sogno di fare l'attrice la colsero fin dalla giovane età, come affermò lei stessa: "Ho capito che ero nata per fare l'attrice, ho deciso di diventarlo nella culla, tra una lacrima di troppo e una carezza di meno. Per tutta la vita ho urlato con tutta me stessa per questa lacrima, ho ...

