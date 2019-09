Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) Inter e Milan hanno presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa i due progetti finalisti per la costruzione del nuovodi Milano, alstorico Giuseppe Meazza (meglio conosciuto come San) e i piani per la riqualificazione di tutta l’area circostante. Il Comune – al quale spetta di decidere se davvero si realizzerà un nuovo– dovrà dire la propria entro il 10 ottobre sulla pubblica utilità del progetto. A quel punto saranno le squadre a dover scegliere tra la proposta del consorzio italoamericano Manica-Cmr Sportium e quella degli americani di Populous. Lodi Manica-Cmr Sportium, come potete vedere nella nostra gallery, ha la forma di duesospesi e incrociati che, nella volontàstudio, simboleggiano le due squadre della città. Sul tetto della zona commerciale è prevista la conservazione del prato del Meazza dove tutti ...

MilanoCitExpo : Anelli o guglie? Le prime immagini dello stadio che (forse) prenderà il posto di San Siro… - walterwhiteITA : Anelli o guglie? Le prime immagini dello stadio che (forse) prenderà il posto di San Siro - fcavalera : #nuovostadiomilano speriamo che si faccia, il tutto nel rispetto dei vincoli ambientali e urbanistici. Progetti mol… -