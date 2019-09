Andrew Scott | il prete sexy di Fleabag | diventa Tom Ripley per Showtime

Fonte : blogo

(Di giovedì 26 settembre 2019) Moriarty in Sherlock,nella seconda travolgente stagione diormai sulla bocca di tutti e adesso Tomnon ama ruoli semplici o poco importanti, su questo possiamo essere sicuri.L'attore irlandese sarà così il protagonista di, nuova serie tv ordinata ufficialmente dain 8 episodi, adattamento dei romanzi dedicati al personaggio di Tomscritti da Patricia Highsmith. Steven Zaillian, vincitore di Oscar e Golden Globe per la sceneggiatura di Schindler's List e già dietro all'intensa miniserie The Night Of, sarà sceneggiatore e regista dell'intera prima stagione., ildiTomperpubblicato su TVBlog.it 26 settembre 2019 11:01.

