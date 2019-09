Andrea Cardillo | Amici nel mio cuore | oggi farei l' Isola dei Famosi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019)Conti Diciotto anni fa iniziava la grande avventura di "di Maria De Filippi" (quando ancora si chiamava "Saranno") e tra i sei finalisti c'era il cantautore. Ecco chi è il primo protagonista della nuova rubrica "Gli ex di" È stato uno dei finalisti della prima edizione di “di Maria De Filippi”, ha vinto il disco d'oro per il tormentone “Ma Dai” nel 2003,è stato uno dei cantautori più amati della storia del talent show. Sono passati diciotto anni dal debutto di quello che poi sarebbe stato il talent più longevo d'Italia.continua a fare il musicista, con gli Audio Magazine da quindici anni gira l'Italia e ha composto - sempre con il gruppo - anche la colonna sonora del film “Beata ignoranza” di Massimiliano Bruno del 2017. Tra le sue passioni il video e il buon cibo (“ho fatto un corso di due anni per ...

