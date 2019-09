Ancora troppi medici non accettano la morte Fare soffrire è indegno

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Maria Sorbi Il rappresentante della società degli internisti, Francesco Dentali: "L'accanimento terapeutico è contro i pazienti" «Non è giusto mantenere in vita un malato terminale a tutti i costi, è una questione di rispetto nei suoi confronti». Francesco Dentali, direttore del reparto dina generale e Cure subacute di Luino (Varese) e direttore del dipartimento di ricerca della società scientifica Fadoi, sostiene che, primadella legge sull'eutanasia, si debba affrontare il tema dell'accompagnamento dignitoso dei pazienti alla. Perché, non è già così? «Purtroppo non sempre. Capita spesso che il medico, pur sapendo che il paziente ha davanti solo qualche settimana di vita, insista con esami invasivi e inutili, con terapie che ne prolungano inutilmente la sofferenza». Ci fa un esempio? «Se un paziente di 85 anni con un tumore in stadio terminale non ...

