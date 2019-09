Analista Banca IMI | ' Debito Juve sostenibile | aumento capitale per colpi alla CR7'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Lantus ha evidentemente sostenuto importanti spese negli ultimi anni, in questo senso l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha portato una notevole spesa sia nell'acquisto del cartellino che nel costo per lo stipendio, tanto è che molti media hanno alimentato molte voci pesanti sulla situazione finanziaria bianconera. A tranquillizzare i sostenitori dellantus ci ha pensato Alberto Francese,dellaIMI, cheGazzetta dello Sport si è soffermato sull'ultima approvazione del bilancio d'esercizio bianconero e allo stesso tempo sull'divarato dal Consiglio d'Amministrazione dellantus. Come conferma Francese, c'è stato un incremento del fatturato caratteristico, dovuto alle sponsorizzazioni e al merchandising, favorito ovviamente dall'acquisto di Cristiano Ronaldo. Si può dire, secondo l'esperto, che il primo anno sia andato oltre le aspettative. ...

