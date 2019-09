Anac | Cantone | “Tartaglia? Magistrato di grande valore | felice se dovesse succedermi”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Non è un investitura ma poco ci manca. Raffaelesta trascorrendo gli ultimi giorni da presidente dell’Autorità anticorruzione. E ha commentato l’ipotesi che vede Roberto Tartaglia come candidato in pole per prendere il suo posto. “Roberto Tartaglia è un amico e undie sarei bense l’indiscrezione fosse vera. Chi ricopre quella carica deve avere competenza tecnica eindipendenza. Questo è profilo principale che serve per proseguire sulla strada intrapresa”, ha detto l’attuale presidente dell’che ha partecipato alla presentazione di un libro a Roma insieme all’ex pm di Palermo, attualmente in forza come consulente alla commissione Antimafia. “Mi auguro che all’sia consentito di continuare sulla strada avviata. L’Autorità deve fare rispettare le regole della trasparenza e prevenire la corruzione. ...

