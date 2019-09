Ambiente | il grande “archivio” ENEA di microorganismi tra le eccellenze della ricerca

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) La speciale raccoltacomposta da circa 1.500 tra batteri, funghi, alghe e virus è entrata a far parte delleeuropee, nell’ambito di MIRRI – Microbial Resource Research Infrastructure 1, la piùinfrastruttura europea diche si occupa di salvaguardare la biodiversità microbica e garantire la conservazione e la distribuzione deia fini di sostenibilità ambientale, sviluppo biotecnologico e crescitabioeconomia. La collezione microbica– che verrà presentata per la prima volta alla Casaccia il 27 settembre in occasione dell’Open Day– è stata messa insieme nel corso degli anni da un team interdipartimentale ditori che ha raccolto da ambienti diversi 2e consorzi microbici dalle grandi potenzialità applicative: dalla salute delle piante coltivate alla degradazione di ...

carlaruocco1 : Quando c'è #sostenibilità, c'è anche #competitività economica. Non è vero che l'#Ambiente è un ostacolo all'… - paolobitwo : Dieci anni fa il grande allarme per la razza umana era l'esaurimento dei combustibili fossili. Ora è l'urgenza di s… - ClaudiaC111 : Manifestare per qualcosa di grande -