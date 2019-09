Amber Heard accusata da Terry Gilliam | Ha preso Johnny Depp all' amo come se fosse

Terry Gilliam : “Johnny Depp? So com’è ubriaco - non picchierebbe una donna. Amber Heard l’ha preso all’amo come un grosso pesce” : “Amber Heard ha preso all’amo Johnny come un grosso pesce. So com’è ubriaco, non picchierebbe una donna”. A rivelarlo in un’intervista a Vanity Fair è il regista Terry Gilliam, che dice di non avere alcun dubbio su a chi dare ragione nella lite coniugale Heard-Depp, in cui lei accusa l’attore di averla picchiata e lui che nega ogni addebito. “Ho difeso Johnny Depp dalle accuse del’ex moglie Amber Heard su Facebook – ha spiegato ...

Amber Heard - la foto in topless manda in tilt i fan : L’attrice, reduce dal burrascoso divorzio con Johnny Depp, pubblica su Instagram uno scatto bollente, opera del fotografo Matt Welch, che in poche ore incassa oltre 600mila like. Amber Heard ha fatto impazzire i suoi 3,5 milioni di follower su Instagram. L’attrice, reduce dal burrascoso divorzio con Johnny Depp, ha postato sui social uno scatto bollente, opera del fotografo Matt Welch, che la ritrae in un sensuale e provocante topless. Lo ...

Giulia Salemi e Johnny Depp a Venezia/ 'Dalla padella alla brace' dopo Amber Heard : Giulia Salemi e Johnny Depp a Venezia, selfie dalla laguna sui social e c'è chi ironizza: 'Dalla padella alla brace' dopo Amber Heard

Johnny Depp spuntano le foto choc in ospedale dopo una lite con Amber Heard : Johnny Depp su un lettino all’interno di un ospedale australiano, lo scatto choc inedito, ma in realtà abbastanza datato. Si tratta di una foto scattata nel 2015 e che sarà utilizzata dai legali dell’attore statunitense in una causa contro l’ex moglie, e collega, Amber Heard. La storia d’amore tra i due attori è stata travolgente ed intensa, ma anche relativamente breve e piena di veri e propri scontri fisici. Johnny Depp ...

Johnny Depp sotto accusa... ma un'amica di Amber Heard lo difende : un'amica di Amber Heard ha rilasciato una dichiarazione che supporta l'azione legale che Johnny Depp ha intrapreso nei confronti dell'ex moglie. L'attore ha deciso di denunciare l'ex compagna per diffamazione dopo che lei lo ha accusato di violenza domestica, e ora l'interior designer Laura Divenere, che ha lavorato per la coppia e che si considera ancora un'amica di Amber, ha dichiarato di non aver mai visto alcuna ferita o segno di ...