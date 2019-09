Amanti della birra artigianale | YHOP è l’app fatta apposta per voi

Casio lancia il nuovo smartwatch Wear OS della serie PRO TREK Smart per gli Amanti degli sport outdoor : Casio ha annunciato il nuovo Smart watch Wear OS della serie PRO TREK Smart dedicato agli amanti dello sport outdoor , sarà disponibile il 13 settembre. L'articolo Casio lancia il nuovo Smart watch Wear OS della serie PRO TREK Smart per gli amanti degli sport outdoor proviene da TuttoAndroid.

La Grecia riparte dal cibo sano : ecco i quattro diAmanti della Tessaglia : Sotterrare un talento o farlo fruttare? Trakanà, takini, ciliege e yogurt di capra. Sono i quattro “diamanti” della Tessaglia, regione della Grecia centrale ricca di storia e archeologia, recentemente salita alla ribalta anche per via di un recente studio nutrizionistico. I quattro prodotti citati sono indicati in una dieta altamente sana per bambini ed adulti per una serie di proprietà organolettiche peculiari. Il trakanà è un composto di ...