Allerta ghiacciaio | il sindaco | “Domani sarà aperta una via alternativa”

Monte Bianco - Allerta ghiacciaio Planpincieux : «Scivola decine di centimetri al giorno» : Da martedì ad oggi si sono registrati due piccoli crolli dal ghiaccio Planpincieux del Monte Bianco, per un totale di 2.500 metri cubi di materiale, pari all'1% della massa complessiva. Lo...

Monte Bianco - Allerta ghiacciaio Planpincieux : “Già sciolti 2.500 m³ - scivola decine di cm al giorno” : Per monitorare la situazione è stato installato un radar che sorveglierà in tempo reale, 24 ore su 24, la salute del ghiacciaio. Intanto il Ministro dell'Ambiente Costa lancia l'allarme: "Monte Bianco simbolo emergenza", e Legambiente ha in programma tre giorni (da venerdì 27 a domenica 29 settembre) di “veglie funebri per i ghiacciai italiani che stanno scomparendo”.Continua a leggere

Allerta ghiacciaio - già crollati 2.500 mc : “Il Plan Planpincieux scivola di decine di centimetri al giorno” : I primissimi dati forniti dal radar che monitora il ghiacciaio Plan Planpincieux confermano uno spostamento della massa di alcune decine di centimetri al giorno. Lo ha riferito il responsabile del servizio geologico della Valle d’Aosta, Davide Bertolo. Le rilevazioni fornite dal radar appena installato sono compatibili con quelle del sistema di monitoraggio fotografico, operativo dal 2013, che ha indicato ieri uno spostamento giornaliero ...

Monte Bianco - Allerta ghiacciaio Planpincieux : «Già sciolti 2.500 metri cubi - scivola decine di centimetri al giorno» : Da martedì ad oggi si sono registrati due piccoli crolli dal ghiaccio Planpincieux del Monte Bianco, per un totale di 2.500 metri cubi di materiale, pari all'1% della massa complessiva. Lo...

Allerta ghiacciaio - Costa : “E’ urgente un’azione forte” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, anche alla luce dell’allarme per il ghiacciaio del Monte Bianco, che rischia di collassare, evidenzia “la necessità e l’urgenza di un’azione forte e coordinata per il clima, per scongiurare il verificarsi di eventi estremi e che rischiano di avere conseguenze drammatiche”. Il ministro richiama il nuovo rapporto dell’Ipcc che evidenzia fra le “altre e ...

Allerta ghiacciaio - monitoraggio radar : 13.45 Resta alta l'Allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, sul Monte Bianco, che minaccia di crollare sulla Val Ferret, sopra Courmayeur. Sul ghiacciaio sarà allestito un radar per un monitoraggio 24 ore su 24 ore. Un sistema che si va ad integrare con quello fotografico. Intanto è previsto in serata l'arrivo di una perturbazione che porterà una diminuzione delle temperature ed una leggera nevicata sul massiccio del Monte Bianco. Si tratta ...

Allerta Monte Bianco - previste nevicate : allestito radar per monitorare il ghiacciaio : Giovedì sarà allestito un radar per monitorare il movimento giornaliero della massa. Il premier Conte: "L'allarme deve mobilitare tutti"