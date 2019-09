“Allarme nubifragio | sali ai piani alti” | da luglio 2020 l’allerta meteo arriverà via sms

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Allarmeaialti“: sarà questo il messaggio chesu tutti i cellulari nell’area in cui è prevista una forte ondata di maltempo, secondo quanto annunciato dal capo del dipartimento della Protezione Civile. Angelo Borrelli, in un’intervista a Repubblica, spiega: “Partiremo a livello sperimentale il prossimo aprile. Dal primovorrei essere a regime“. I cambiamenti climatici portano “temporali sempre più violenti, rapidi e circoscritti. Il sistema attuale di allerta, diramato un giorno prima, non sempre è sufficiente“. I fenomeniestremi quest’anno “hanno causato già 29 morti. L’allerta rapida vuole evitarlo. L’sms verrà lanciato dalla Protezione civile per una determinata zona e raggiungerà tutti i telefoni agganciati alle celle di quell’area. In Italia siamo molto ...