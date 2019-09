Allarme influenza | “Si prospetta un anno particolarmente insidioso | il vaccino l’unica

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Prepariamoci ad un’che quest’saràinsidiosa. Anche se si prevede un numero inferiore di contagi rispetto allo scorso, è molto probabile che i virus sarben più ostici quanto a complicanze“. L’allerta arriva da Maria Triassi (Dipartimento di Sanità Pubblica della Federico II di Napoli). “I rischi maggiori – dice Triassi – sarlegati alle nuove varianti di virus A, H3N2 e H1N1, ma non mancheri virus B/Colorado e B/Phuket. Un mix che metterà ko circa 6 milioni di Italiani, ma saralmeno altri 8 milioni quelli che dovrfare conti con quelli che si definiscono virus simil-li.” Di qui l’invito a prendere in seria considerazione l’ormai prossima campagna vaccinale, anche perché in una regione come la Campania l’arrivo del piccole rischia di mettere pesantemente sotto stress il ...

giannettimarco : RT @leggoit: Influenza, è allarme. Il primo virus isolato in una bambina, gli esperti: «Rischio pandemia» - ToninoPiesco : Influenza, è allarme. Il primo virus isolato in una bambina, gli esperti: «Rischio pandemia» - angiuoniluigi : RT @leggoit: Influenza, è allarme. Il primo virus isolato in una bambina, gli esperti: «Rischio pandemia» -