Alla Casa del Cinema di Roma l’ottava edizione di “Scoprir” | mostra del cinema

Roma - pitone nel giardino di casa : un residente lancia l'Allarme sui social : Si torna a parlare di abbandono di animali a Roma. Stavolta però non è stato abbandonato un cane, come avviene purtroppo spesso, ma addirittura un pitone. A farlo presente è stato nelle ultime ore un residente, Stefano Podrecca, che ha realizzato anche un video abbastanza eloquente. Il pitone è stato notato dall'uomo nei pressi del giardino della sua abitazione, in via Falcognana, Roma sud, nella notte tra martedì e mercoledì. Vicino al rettile ...

Ascolti TV | Martedì 24 settembre 2019. La Strada di Casa 17.5% - Cado dalle Nubi 13.4% - la PAllavolo al 6% : La Strada di Casa 2 - Silvia Mazzieri Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.953.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi ha raccolto davanti al video 1.910.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Francia-Italia ha interessato 1.503.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Logan – The Wolverine ha catturato l’attenzione di 1.654.000 spettatori (8%). Su Rai3 ...

La mostra “La guerra addosso” Alla Casa della Memoria e della Storia di Roma : alla Casa della Memoria e della Storia la mostra foto – documentaria “LA guerra addosso”. Tracce del primo conflitto mondiale sui corpi e nelle menti dei sopravvissuti, L’esposizione, a ingresso libero, mette in risalto l’impatto traumatico della Grande guerra e l’opera di assistenza sui campi di battaglia e nelle retrovie. Casa della Memoria e della Storia 26 settembre – 14 novembre 2019 inaugurazione 26 settembre ore 18.00 Le moderne ...

Ancelotti : «Manca un centrocampista? Oggi ne avevamo 3 in campo - 1 in panchina e Allan a casa» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dopo Lecce-Napoli: La coppia Milik-Llorente potrà vedersi in futuro? «Possono benissimo giocare insieme, hanno caratteristiche diverse e dal punto di vista tecnico e tattico, mi hanno soddisfatto» Mancava un giocatore come Llorente «Llorente è un giocatore completo, ha una statura che gli consente di giocare bene in determinate situazione» Cosa manca ancora in quei ...

Mutui casa dopo i tagli Bce : la guida Alla scelta migliore : Le buone notizie, in tema di Mutui, sembrano non avere fine. Un anno fa – quando si poteva stipulare un fisso sotto il 2% e un variabile intorno allo 0,8% - in molti credevano che quei minimi fossero irripetibili. E invece, eccoci qua, con l'estate alle spalle a commentare nuovi minimi assoluti per i tassi sui Mutui

Napoli - anziano disabile muore prigioniero nella casa in fiamme a Posillipo : l'incendio innescato dAlla pipa : Un anziano di 82 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme nella sua abitazione di via Posillipo, a Napoli. Il fatto è successo ieri mattina ma si è appreso solo oggi....

Giorgia Meloni - Allarme rosso : "Così governerà sempre la sinistra". La risposta : "La casa dei patrioti" : "Il 19 ottobre saremo tutti in piazza San Giovanni" con la Lega, per una manifestazione "contro questo governo". Ma Giorgia Meloni dal palco di Atreju per la chiusura della kermesse romana di Fratelli d'Italia, non si fermerà qui: "Sabato 30 novembre noi faremo un grande evento programmatico che chi

PAllamano - Serie A maschile 2019 : Siena vince in casa contro Pressano - bene Bolzano e Conversano : Terza giornata di gare nella Serie A di Pallamano maschile 2019/2020, che prosegue secondo la legge di Demis Radovcic e della Ego Siena, con l’ala sinistra che inventa una vera e propria magia nel finale contro il Pressano, per il 23-22 finale, che porta i toscani in vetta alla classifica insieme al Conversano, vittorioso 34-28 sul Trieste nel grande classico del Bel Paese, grazie alle 6 reti di Nicolas Dainese. Tornano a vincere i ...

Orban show dAlla Meloni : “Aiutare l’Italia coi migranti? Solo per rimandarli a casa” : Il primo ministro ungherese Orban ospite di Atreju: "In Italia il governo si è separato dal popolo. Sta tornando la sinistra che sta facendo entrare i migranti e aumentare le tasse. Sempre gli stessi errori, non hanno imparato niente dal passato".Continua a leggere

Sequestra la madre e la sorella e minaccia di dar fuoco Alla casa : I carabinieri della stazione locale, immediatamente intervenuti sul posto, sono riusciti a convincere il giovane a desistere dai propri intenti. Il 30enne si trova ora dietro le sbarre in attesa di giudizio: a quanto pare non voleva che il padre, separato dalla madre, facesse ritorno a casa. Momenti di paura in un'abitazione di Maranello (Modena), dove un giovane di 30 anni in preda ad un forte stato di agitazione ha Sequestrato la madre e la ...

Conte ospite a casa Meloni - il grido dAlla platea : "Elezioni - elezioni" : Migranti, Iva, green economy e futuro, l'alleanza giallorossa che forma il nuovo governo, tra gli argomenti trattati da...

Tor Bella Monaca - rom rinunciano Alla Casa popolare dopo minacce dei residenti : Dovevano entrare, dovevano iniziare a vivere in quell'alloggio popolare nella periferia est di Roma, a Tor Bella Monaca. Invece niente. Una famiglia di rom è stata letteralmente interdetta dai residenti, nonostante avesse il diritto di vivere in quell'alloggio. Un episodio che certo non aiuta Tor Bella Monaca a risalire la china in termini di visibilità. Il quartiere balza spesso agli onori delle cronache per episodi di criminalità, ma è anche ...

Sparatoria a Washington : 1 morto e 5 feriti/ Spari a 3 chilometri dAlla Casa Bianca : Sparatoria a Washington: 1 morto e 5 feriti. Spari a circa tre chilometri di distanza dalla Casa Bianca. Al momento si conoscono pochi dettagli

Washington - sparatoria in strada a 3 km dAlla Casa Bianca : almeno un morto e cinque feriti : sparatoria a Washington, la capitale degli Stati Uniti, a soli tre chilometri di distanza dalla Casa Bianca con la polizia che ha messo in sicurezza tutte le strade dell'area. Tragico il bilancio...