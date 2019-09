Alitalia | la tassa sui voli garantisce una disoccupazione di lusso E blocca gli aiuti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Sei euro e 50 centesimi: a tanto ammontano le tasse sui biglietti aerei pagate dai passeggeri che prendono un volo in partenza dagli aeroporti italiani. Un importo cresciuto di oltre tre volte in poco più di dieci anni, da quando nel 2008 il decretodel governo Berlusconi lo aveva fissato a 2 euro. La gran parte dei soldi incassati grazie all’Addizionale comunale sui diritti di imbarco (questo il nome ufficiale del balzello), 5 euro per biglietto, alimenta il “Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo”, nato per tenere in vitae poi esteso ad altre compagnie aeree per legittimarlo socialmente. Il restante euro e 50 doveva originariamente andare alle casse dei comuni con uno scalo aeroportuale nel proprio territorio. Peccato però che sia restato ...

