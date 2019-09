Alessia Marcuzzi beccata così dai paparazzi | “Ma come ti sei conciata?”

Alessia Marcuzzi - Nicola Savino svela : “Non dovrei dirlo - ma…” : Alessia Marcuzzi e Nicola Savino a Le Iene: ecco com’è il loro rapporto Il popolare programma di inchieste di Italia 1, Le Iene, tornerà su Italia 1 a partire da Martedì 1 Ottobre. Alla conduzione ci saranno i confermatissimi Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. E proprio quest’ultimo ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni uscito nelle edicole oggi. In questa occasione il ...

Mia Facchinetti compie 8 anni. Ed è bellissima come mamma Alessia Marcuzzi : le foto della festa : Mia Facchinetti festeggia 8 anni. Alessia Marcuzzi ha organizzato un pomeriggio tra cinema e discoteca per i bambini con tanto di karaoke, popcorn e balli sfrenati. Per festeggiare Mia, figlia della conduttrice e del cantante e imprenditore Francesco Facchinetti, c’era tutta la famiglia allargata: il papà con Wilma e i bambini, Gaia Lucariello con Tommaso Inzaghi (ex di Alessia Marcuzzi dal quale ha avuto il primo figlio, Tommaso) e le amiche ...

Temptation Island Vip 2019 - Terza Puntata : Andrea Ippoliti Offende Alessia Marcuzzi! : Temptation Island Vip 2019 sta entrando nella sua fase calda. Molte coppie sono sul punto di lasciarsi e la prossima Puntata sarà decisiva. Intanto c’è una nuova coppia. La frase sconcertante di Andrea Ippoliti! Temptation Island Vip 2019 sta per giungere al termine, le emozioni e i rapporti che si creano sono sempre più forti. Lo sa bene Nathaly Caldonazzo che la scorsa settimana era convinta di aver già visto tutto del suo fidanzato. Ma ...

Temptation Island Vip - ascolti terza puntata : Alessia Marcuzzi al 19 - 4% : ascolti Temptation Island Vip 2: Alessia Marcuzzi cresce contro Montalbano È andata in onda ieri la terza puntata di Temptation Island Vip 2. Per il viaggio nei sentimenti guidato da Alessia Marcuzzi questi sono stati gli ascolti: 3.034.000 telespettatori e il 19.4% di share, in netta crescita (in share) rispetto alla seconda puntata, andata in onda settimana scorsa. Cosa avrà influito per questa crescita improvvisa? Sicuramente il traino di ...

Temptation Island Vip - salta un’altra coppia. Alessia Marcuzzi non riesce a nasconderlo : Temptation Island Vip , dopo il temporale della terza puntata, sull’isola delle tentazioni rischia di abbattersi un vero ciclone. C’è una coppia infatti che è vicina alla rottura dopo quella avvenuta nella puntata di ieri tra la showgirl Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri di Temptation Island Vip l’attrice ha piantato su due piedi quello che ora è diventato il suo ex compagno. \\Idee più che ...

Temptation Island Vip - Andrea Ippoliti aggredisce Nathaly Caldonazzo e poi offende Alessia Marcuzzi : Scintille tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo nel corso della terza puntata di Temptation Island Vip 2. Il falò di confronto richiesto dalla showgirl si è trasformato infatti in un violento litigio, che ha coinvolto anche la conduttrice, Alessia Marcuzzi, intervenuta per cercare di riportare la calma tra i due. “Mi è dispiaciuto interrompere la soap opera di quarta categoria cui hai preso parte”, ha esordito Nathaly Caldonazzo ...

Alessia Marcuzzi - Francesco Facchinetti e Paolo - la famiglia (allargata) è unita per Mia : Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, il compleanno di MiaAlessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, il compleanno di MiaAlessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, il compleanno di MiaAlessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, il compleanno di MiaAlessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, il compleanno di Mia«Auguri amore mio, ti amo così tanto che mi scoppia il cuore»; «Auguri amore mio, sei tutto per me e lo sarai per sempre». Francesco ...

Alessia Marcuzzi festeggia gli 8 anni di Mia con un party in puro stile cinema : Doppia festa di compleanno per Mia Facchinetti che ha festeggiato i suoi 8 anni prima in Sardegna poi a Roma. Alessia Marcuzzi, complici le registrazioni del reality "Temptation Island Vip", aveva infatti regalato un compleanno a sorpresa alla figlia lo scorso 4 settembre, giorno della ricorrenza ufficiale. La conduttrice si trovava in terra sarda per registrare il programma e aveva portato con sè il compagno Paolo e Mia. La Marcuzzi, però, ha ...

Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi convoca Simone al falò : Alessia Marcuzzi gela Simone Bonaccorsi di Temptation Island Vip: “Devo parlarti” Lunedì prossimo andrà in onda una nuovissima puntata di Temptation Island Vip 2019. E giusto poco fa è stato pubblicato un video su Witty Tv inerente a ciò che il pubblico vedrà. Un video in cui c’è stato un clamoroso colpo di scena: Alessia Marcuzzi ha chiesto di parlare da sola con Simone Bonaccorsi, il quale è stato quindi convocato al falò. In ...

Alessia Marcuzzi su Instagram senza veli il web insorge : Alessia Marcuzzi appare completamente senza veli su “Instagram”, distesa su una spiaggia bianchissima e coperta solo dalla sue borse. Lo scatto ha fatto il pieno di like oltre 100mila), ma come sempre succede non sono mancati gli haters. “Ma sei sempre nuda…sei una mamma …un po di rispetto per tua figlia..”, dice un utente. “Ma un po’ di rispetto per i tuoi figli non hai bisogno di fare foto nuda, non hai più ...

Alessia Marcuzzi completamente nuda - i fan : “Sei ridotta male” : Bella e dalla simpatia contagiosa, Alessia Marcuzzi è una delle donne più amate della televisione italiana, oltre a vantare anche un gran seguito sui social con quasi 5 milioni di follower. In uno degli ultimi post, però, la Marcuzzi provoca su Instagram facendosi immortalare completamente nuda sdraiata su un fianco, eccetto qualche borsa che copriva la zona inguine e il busto della bella conduttrice. Il motivo? Alessia ha voluto pubblicizzare ...

