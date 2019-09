“Aldro vive con noi” | la coreografia dei tifosi della Spal in memoria di Federico

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) “non c’è più. E’ la cruda realtà che rivedo attraverso un’immagine orribile che mai nessun genitore vorrebbe vedere. Quell’immagine terribile fummo costretti a renderla pubblica a quei tempi, dall’inerzia di tante cose. Ma poi una piccola strada verso una piccola giustizia si aprì. Una cosa è certa,non morì di malore, ma di ben altro. Fu ucciso senza una ragione. Anche se di ragioni per uccidere non potranno mai essercene”. Con un lungo post sulla sua pagina Facebook, Lino Aldrovandi, papà di, morto 14 anni fa a Ferrara, la mattina del 25 settembre 2005, all’età di 18 anni, ricorda così il figlio, pubblicando anche due foto: una tristemente nota lo ritrae senza vita sul lettino dell’obitorio. Per la sua morte sono stati condannati in via definitiva quattro agenti di polizia. “Non c’è più musica e non ci sono più colori ...

mschiavone75 : Brividi Grazie ai tifosi di @SpalFerrara e @OfficialUSLecce #SpalLecce Nella curva della Spal 'Aldro vive', e il v… - Virus1979C : 'Aldrovandi vive' nella curva #Spal: l'omaggio e l'emozione del papà - ERCGIL : RT @pbenedettamanca: Spal, uno stadio tutto per Federico: 'Aldro Vive' | -