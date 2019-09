Al ROMICS l’Orchestra Italiana del Cinema e la Banda musicale della Polizia di Stato

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Roma – Arrivano al, domenica 6 ottobre, 70 eccellenti professori d’orchestra per un concerto di indimenticabili colonne sonore ispirate ai supereroi e beniamini del grande schermo. Parte dei componenti deldeldisi uniranno, alle ore 11,50 presso il Pala, negli spaziNuova Fiera di Roma, per dar vita ad un concerto dal titolo Il viaggio dell’Eroe che, per 40 minuti, vedrà l’originale compagine per la prima volta insieme, diretta dal Maestro Maurizio Billi (direttoredi), interpretare una selezione dai nuovi classici dei film di genere, fantasy e fantascienza. Tra i titoli prescelti suite di John Williams da Star Wars, Raiders of the lost ark, E.T., Superman, brani tratti dai super-eroi Batman, Spiderman, Captain America, Avengers, ma anche Game of ...

