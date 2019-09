Aifa lancia l’allarme | sui social elenchi falsi di medicinali con ranitidina

Fonte : lastampa

(Di giovedì 26 settembre 2019) L'Agenzia italiana del farmaco ha ritirato i prodotti contenenti la sostanza per le impurità cancerogene, suisono comparse liste fake di farmaci coinvolti. «Consultate solo il nostro portale»

