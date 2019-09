Aifa lancia l' allarme | liste fake di farmaci con ranitidina

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Luca Sablone L'Agenzia italiana del farmaco raccomanda di consultare esclusivamente le informazioni pubblicate sul proprio portale Un elenco falso di una serie dicontenenti il principio attivo: si basa su questo l'diramato dall', che si trova ora a dover smentire medicinali che non rientrano nel provvedimento di revisione avviato dall'Agenzia europea dei medicinali (Ema) lo scorso 12 settembre dopo che si è scoperta la presenza dell'impurità n-nitrosodimetilammina (Ndma) su alcuni prodotti: essa appartiene alla classe delle nitrosammine ed è stata già rilevata nel 2018 in una classe dianti-ipertensivi (sartani). Successivamente l'Agenzia italiana del farmaco aveva provveduto a ritirare tutti i lotti di medicinali in questione. L'avviso Nella nota si legge che le autorità sanitarie hanno operato "secondo il principio di precauzione, ...

