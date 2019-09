ACI Milano | corsi di educazione stradale per giovani e non solo

Grande festa a Milano per “90 Anni di Emozioni” con ACI e Scuderia Ferrari : I tifosi e gli appassionati hanno raccolto l’invito e sono arrivati in massa a Milano in Piazza Duomo in occasione dell’evento “90 Anni di Emozioni”, organizzato da ACI (Automobile Club d’Italia) per celebrare la 90ª edizione del Gran Premio d’Italia. Ospite d’onore la Scuderia Ferrari, che a sua volta festeggia i 90 Anni dalla fondazione […] L'articolo Grande festa a Milano per “90 Anni di Emozioni” con ACI e Scuderia ...

Milano - i grattACIeli di Citylife crescono a vista d’occhio : dieci anni in timelapse : Il fotografo Alberto Fanelli, residente in zona, nel 2009 ha avuto l’idea di piazzare una macchina fotografica sul tetto per documentare i lavori. In attesa dell’inaugurazione del «Curvo», in anteprima il video che festeggia l’anniversario

Milano : rapina 3 volte la stessa farmACIa - fermato dalla polizia : Milano, 2 set. (AdnKronos) - Un uomo di 47 anni è stato fermato dalla polizia di Milano con l'accusa di aver commesso tre rapine nella farmacia Lyods in zona Comasina e una in un negozio per bambini. Le indagini condotte dal commissariato Comasina di Milano, hanno fatto ritenere che il fermato sia a

Milano : rapina in farmACIa - bottino di 300 euro : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - rapina in farmacia a Milano, in via Lomellina. Un uomo, probabilmente italiano, con addosso un impermeabile e una mascherina per nascondere il volto, è entrato nella farmacia e ha minacciato la dipendente, affermando di avere un'arma nascosta sotto l'impermeabile e face

Milano : rapina in farmACIa - bottino di mille euro : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - rapina in farmacia in via Angeloni a Milano, in zona Bruzzano. Un uomo attorno alle 12 è entrato nella farmacia e ha minacciato il personale, facendosi consegnare il contenuto della cassa, circa mille euro. Poi è fuggito a piedi.

ACI e Ferrari festeggiano insieme a Milano 90 anni di emozioni : Automobile Club d'Italia e Scuderia Ferrari celebrano quest'anno due importanti ricorrenze. Mercoledi' 4 settembre, in Piazza Duomo a Milano

ACI e Ferrari - Un evento a Milano per i 90 anni del GP d'Italia e della Scuderia : I primi 90 anni del GP dItalia, insieme a quelli della Scuderia Ferrari, verranno celebrati mercoledì 4 settembre a Milano in Piazza Duomo. Levento, organizzato dallACI in vista del prossimo Gran Premio di Monza, radunerà sotto la Madonnina vetture di ogni epoca che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante nelle competizioni, nonché piloti del presente, del passato e del futuro. Parteciperanno, tra gli altri, anche Sebastian Vettel, Charles ...

Milano - morto in un incidente il pm Marcello Musso : era stato titolare dell’inchiesta sulle aggressioni con l’ACIdo : Addio a Marcello Musso. Il magistrato della procura di Milano è morto oggi, venerdì 16 agosto: è stato travolto a un’auto, in provincia di Asti dove si trovava in vacanza. Il pm, 67 anni, era in sella a una bici ed è stato investito sulla strada tra Agliano e Costigliole. Inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso: il magistrato é morto per le gravissime lesioni riportate nell’incidente. È stato lo stesso investitore, risultato poi negativo ...

Milano : rapina in farmACIa - bottino di 400 euro : Milano, 3 ago. (AdnKronos) - rapina in una farmacia di via Vitruvio a Milano. Un uomo di circa 50 anni, con il volto nascosto da un cappellino da baseball e gli occhiali da sole, verso le 10.30 di ieri è entrato nell'esercizio e ha minacciato il dipendente in quel momento presente con una pistola, p