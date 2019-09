Accordo nel centrodestra sul referendum sulla legge elettorale

Di Maio : “So che c’è chi non è d’Accordo con la mia linea - ma ho l’80% del consenso nel M5s” : Luigi Di Maio sul Corriere della Sera spiega di non aver subito nessun blitz dai senatori pentastellati: "Ho letto il documento con 70 firme. Fa una rivendicazione legittima, ci lavorano degli amici". Il capo politico 5S ha preso delle contromisure per le possibili fughe di pentastellati verso altri partiti: "Ho detto a tutti di registrare le conversazioni se qualcuno viene a fare delle 'avances'".Continua a leggere

L'Accordo di Malta : i migranti soccorsi da navi statali verranno sbarcati nel Paese dello Stato di bandiera : Il testo integrale della bozza sottoscritta lunedì dai ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania e Malta. Con una clausola di salvaguardia: se il numero delle persone da ricollocare dovesse aumentare sostanzialmente il patto può essere immediatamente sospeso.

Migranti - nell’Accordo di Malta la stretta sulle navi umanitarie : Le nuove regole ricalcano il codice Minniti. Via le supermulte previste dal decreto sicurezza. Ma le Ong non dovranno ostacolare i soccorsi delle Guardie costiere, inclusa quella libica

Di Maio con Conte : "Nessun attrito sulle tasse - siamo d'Accordo nel ridurle" : Il premier e il ministro degli Esteri smentiscono ogni dissapore arrivano a New York per il vertice Onu. "Se c'è un progetto per disincentivare alcune fonti dannose, lo dobbiamo fare con un progetto di largo respiro" dice il leader M5s.

Di Maio : “Io e Conte d’Accordo su riduzione delle tasse”. Il premier : “Italia vuole la leadership nel mondo su Green new Deal” : “Ci vedete in attrito? Non credo“. Luigi Di Maio smentisce tensioni con Giuseppe Conte legate all’ipotesi – mai confermate – di nuove tasse. Nelle ultime ore, infatti, alcuni quotidiani hanno parlato di una spaccatura tra il ministro degli Esteri e il presidente del consiglio. Per smentire questo tipo di ricostruzioni, Di Maio ha raggiunto Conte nel suo albergo a New York alla vigilia dell’assemblea generale ...

Google - Accordo “senza precedenti” : il “più grande acquisto aziendale nella storia di energia rinnovabile” : Anche Google intensifica il suo impegno per lotta ai cambiamenti climatici e, nel giorno dello sciopero globale, il Ceo Sundar Pichai annuncia che il colosso del web ha chiuso un accordo “senza precedenti“. In post, Pichai parla del “più grande acquisto aziendale nella storia di energia rinnovabile“. L’acquisto è costituito da una serie di accordi per 1.600 megawatt (Mw), con l’inclusione di 18 nuovi accordi ...

F1 - rivoluzione nel 2020 : arrivano le mini race in qualifica? Mattia Binotto : “Tutti i team sono d’Accordo - si faranno” : C’è grande fermento nell’universo della Formula Uno, entro la fine di ottobre bisognerà approvare il nuovo regolamento per il 2021 e le varie scuderie sembrano non essere d’accordo su diversi aspetti. L’intento sembrerebbe essere quello di standardizzare la massima categoria automobilistica, un aspetto che non piace alla Ferrari la quale preferirebbe naturalmente conservare la possibilità di ricerca e sviluppo per poter ...

Regionali in Umbria - Pd e M5s lontani da un Accordo : si sfila anche Brunello Cucinelli : Al momento "non c'è ancora una trattativa" tra Pd e Movimento 5 stelle a livello locale, in vista delle elezioni Regionali. In Umbria si voterà il 27 ottobre e Walter Verini, commissario del Partito democratico in Umbria, sta lavorando in questa direzione. Ma nulla è scontato, né facile. Filippo Gal

La Camera dei Lord ha approvato una legge per obbligare Boris Johnson a chiedere una proroga di Brexit nel caso non si trovi un Accordo entro metà ottobre : La Camera dei Lord, la Camera alta del Parlamento britannico, ha approvato una legge per obbligare il primo ministro Boris Johnson a chiedere una proroga su Brexit se entro il prossimo Consiglio Europeo del 17 ottobre non avrà ottenuto un

F1 - rinnovato il contratto del GP d’Italia fino al 2024 : ufficializzato l’Accordo nella festa Ferrari a Milano : Mancavano solo i crismi dell’ufficialità e ora ci sono: il GP d’Italia sarà parte del calendario iridato della F1 per altri cinque anni, fino al 2024. Dopo l’anticipazione de La Gazzetta dello Sport di qualche mese fa che aveva reso noto l’accordo tra l’Automobil Club Italia e Liberty Media (il colosso delle comunicazioni a capo del Circus), quest’oggi nel corso della festa dedicata ai 90 anni della Ferrari e ...

Governo Pd-M5S - nel programma tanti buoni propositi per l’Ambiente : ecco tutti i punti dell’Accordo “Green” : Alla soglia del 2020, stiamo assistendo ad una degenerazione ambientale che, generata dal cambiamento climatico, ha visto crescere l’indifferenza generale delle autorità, decisamente più preoccupate di racimolare ricchezze di natura antropica. La politica è sempre più nel mirino del popolo: a voce sempre più alta, la gente comune si sta riunendo, sotto la bandiera della giustizia ambientale che ha come simbolo Greta Thunberg, perché i ...

Rousseau - superati i 73mila voti : è record | Di Maio : "Nell'Accordo tutti i punti M5s - buon voto" : L'ultimo appello del leader M5s agli attivisti che si esprimeranno sulla piattaforma: "Niente aumento Iva e salario minimo, stop agli inceneritori e taglio del cuneo fiscale"

