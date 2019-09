Abusava di bambina disabile di 8 anni | arrestato fisioterapista

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Abusi sessuali su unadi otto. Per questo motivo, undi Tarquinia, in provincia di Viterbo, è finito in manette. L'accusa è di violenza sessuale aggravata continuata. Ancora sevizie ai ddi una bimba affetta da una disabilità fortemente invalidante. È quanto si apprende dalla cronaca dell'ultima ora, un bollettino di guerra in perenne aggiornamento ormai. A quanto pare, l'indagato sarebbe uno stimatooperativo presso la sede distaccata di Santa Marinella dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma con residenza a Tarquinia, nel viterbese.Secondo gli inquirenti, le molestie sarebbero cominciate all'inizio di settembre, nel corso dell'attività svolta dal professionista presso il domicilio della vittima. A sporgere denuncia, riporta l'AdnKronos, sarebbero stati i genitori dellache, pertanto, avrebbero sollecitato ...

