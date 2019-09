Abn Amro sotto inchiesta in Olanda per violazione delle leggi anti riciclaggio

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 26 settembre 2019) I magistrati olandesi ritengono che la banca - uno dei più grandi istituti di credito del paese - abbia segnalato operazioni sospette con grande ritardo o non le abbia affatto segnalate per un lungo, ma imprecisato, periodo

