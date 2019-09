A Sochi Ferrari insegue poker | “mea culpa” Leclerc

F1 - GP Russia 2019 : la potenza della Ferrari contro l’agilità della Mercedes. Sfida tra opposti a Sochi : Da domani si farà sul serio. Il weekend del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1, prenderà il via. Sulla pista di Sochi c’è attesa per le sorti del fine settimana. Se si guarda allo storico, la Mercedes dovrebbe dominare in lungo in largo. Le Frecce d’Argento hanno saputo solo vincere su questo tracciato fin dalla prima edizione del 2014. Il layout è sempre stato particolarmente gradito dalle monoposto di Brackley e ...

F1 - GP Russia 2019 : la potenza della Ferrari contro l’agilità della Mercedes. Sfida tra opposti a Sochi : Da domani si farà sul serio. Il weekend del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1 prenderà il via. Sulla pista di Sochi c’è attesa per le sorti del fine settimana all’insegna dell’incertezza. Se si guarda allo storico, la Mercedes dovrebbe dominare in lungo in largo. Le Frecce d’Argento hanno saputo solo vincere su questo tracciato fin dalla prima edizione del 2014. Il layout è sempre stato ...

La Ferrari affronta Sochi unita e compatta : I piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc si sono presentati puntuali questa mattina nel paddock del Sochi Autodrom. Ad accoglierli temperature basse e una pioggia a tratti battente. Dopo le riunioni tecniche con gli ingegneri, nel pomeriggio hanno incontrato i media nell’hospitality del team. Il primo è stato Sebastian Vettel, fresco vincitore della […] L'articolo La Ferrari affronta Sochi unita e compatta sembra ...

Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Voglio vincere a Sochi e in altre gare. Il mio obiettivo è sempre il Mondiale in Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto per il GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi il tedesco arriva con grande convinzione, dopo il successo a Singapore, che sicuramente gli ha dato maggior serenità di quanto ne avesse prima del weekend a Marina Bay. Gli errori e le critiche annessi avevano pesato e il teutonico con i 25 punti asiatici si è tolto un bel peso dallo stomaco. La prossima sfida sarà, quindi, in terra ...

Formula 1 – La penalizzazione di Sochi e la sorpresa Ferrari a Singapore - Verstappen sincero in Russia : Max Verstappen sincero alla vigilia del Gp della Russia: le parole dell’olandese della Red Bull dopo la penalizzazione a Sochi Il nuovo weekend di gara di Formula 1 inizia col piede sbagliato per Red Bull e Toro Rosso: i piloti sono stati penalizzati a causa di un’irregolarità sulla configurazione delle monoposto per la gara di Singapore. Max Verstappen, nonostante le 5 posizioni di penalizzazione sembra affrontare il weekend ...

Formula 1 - Verstappen mette le mani avanti : “il circuito di Sochi non ci sorride. Ferrari? Sono sicuro che…” : Il pilota olandese ha parlato in vista del Gran Premio di Russia, in programma nel prossimo week-end sul circuito di Sochi Il terzo posto di Singapore da cui ripartire, approcciandosi con fiducia e realismo al prossimo Gran Premio di Russia. Max Verstappen sa che ci sarà da soffrire a Sochi, su un circuito non congeniale alle caratteristiche della Red Bull. LaPresse Nonostante questo l’olandese appare ottimista, ammettendo però la ...

Ferrari : prossima fermata Sochi - nella riserva Mercedes… : Domenica si corre il sesto GP di Russia. La gara, la sedicesima della stagione 2019, si disputa al Sochi Autodrom, la pista di 5.848 metri ricavata lungo le strade attorno alle quali sorgono gli impianti e gli edifici del villaggio olimpico dei Giochi che si sono svolti nel 2014 nella città sulle rive del Mar […] L'articolo Ferrari: prossima fermata Sochi, nella riserva Mercedes… sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Ferrari a due punte - a Sochi Rossa non ha mai vinto : Sara' una Ferrari a due punte con un ritrovato Sebastian Vettel ed un Leclerc sempre arrembante e alla ricerca della prima vittoria quella che sta per scendere in pista a Sochi per il Gran Premio di Russia, la sedicesima gara della stagione 2019 del Mondiale di Formula 1. Se rimontare la Mercedes di Lewis Hamilton in chiave titolo appare davvero arduo a Maranello si spera di vincere il piu' possibile da qui alla fine dell'anno. E magari sfatando ...

F1 - GP Russia 2019 : i precedenti della Ferrari a Sochi. Molte delusioni con l’unico lampo della pole di Vettel nel 2017 : Le ultime tre settimane hanno decisamente risollevato gli umori in casa Ferrari grazie ad un’inaspettata sequenza di tre successi consecutivi che non si verificava dal lontano 2008 (allora furono 4). Prima l’esplosione di Charles Leclerc nell’accoppiata Spa-Monza e poi il ritorno al successo di Sebastian Vettel a Singapore dopo 22 gare di digiuno proiettano la scuderia di Maranello verso un ultimo scorcio di stagione da ...