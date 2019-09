A 5 anni non sanno scrivere ma hanno 500 ore di utilizzo di dispositivi tecnologici | i

Medici - Conferenza Regioni : "Operativi fino a 70 anni - in corsia anche non specializzati" : "Tale misure - secondo il documentodelle Regioni - rappresentano la più efficace e potenzialmentepiù tempestiva azione per superare l'attuale situazione dicarenza".

NO non è la BBC : Renzo Arbore omaggia Gianni Boncompagni su Rai2 : Una serata speciale in cui Renzo Arbore ripercorre la carriera artistica del suo amico Gianni Boncompagni.

Juventus - senti Higuain : “ritorno al River Plate? Non chiudo la porta - ma ho due anni di contratto” : Gonzalo Higuain apre la porta ad un possibile ritorno al River Plate: il centravanti argentino ringrazia i tifosi sudamericani per l’affetto mostrato, ma pensa al presente in bianconero Se la Nazionale è un capitolo ormai chiuso della sua carriera, nonostate i “momenti intesi, belli e brutti” vissuti con la maglia Albiceleste, Gonzalo Higuain ha aperto ad un possibile ritorno nel campionato argentino. Intervistato da Fox ...

No - Non è la Bbc : Renzo Arbore ricorda Gianni Boncompagni in una serata evento su Rai2. Tra gli ospiti Raffaella Carrà e Ambra Angiolini : Gianni Boncompagni e Renzo Arbore Renzo Arbore si riaffaccia nella prima serata di Rai2, questa volta per celebrare una grande mente della televisione quale è stata Gianni Boncompagni. Si intitolerà No, Non è la Bbc – come il jingle del loro programma Alto Gradimento – la serata evento con cui stasera lo showman pugliese ripercorrerà la carriera artistica del padre di Non è la Rai - scomparso il 16 aprile 2017 – nonché ...

Dna - 75 anni fa l’esperimento che rivoluzionò la genetica. Ma il genio non è mai isolato : Ricorre quest’anno il settantacinquesimo anniversario della scoperta della funzione del Dna ad opera di Avery, McLeod e McCarty. Gli anniversari sono occasioni per rivedere il passato alla luce del presente e, quindi, in una prospettiva che risultava inaccessibile al momento dell’evento considerato. Per questo ci aiutano anche a giudicare meglio gli eventi del presente, evitando facili entusiasmi o affrettate indignazioni. La ...

No non è la BBC - Renzo Arbore torna su Rai 2 dal 26 settembre per ricordare Gianni Boncompagni : No non è la BBC su Rai 2 Renzo Arbore ricorda Gianni Boncompagni Una serata unica tra amici per ricordare un amico della tv. Carlo Freccero, direttore fino a novembre di Rai 2, ha convinto Renzo Arbore a rendere omaggio a Gianni Boncompangi. Nasce così la serata unica e speciale No Non è la BBC, tre ore di programma in onda giovedì 26 settembre su Rai 2 alle 21:05 e in streaming contemporaneo su RaiPlay dove poi il programma resterà ...

Ciclone tropicale Hikaa colpisce l'Oman : inondazioni e danni : Anche l'oceano Indiano può essere in grado di generare cicloni tropicali, seppur con frequenza e intensità minore rispetto all'Atlantico e al Pacifico per ovvi motivi di estensione ed energia in...

Bimba di 10 anni minaccia suicidio/ Roma - salvata da 2 poliziotte : in casa con nonna : Roma, Bimba di 10 anni minaccia suicidio in casa con la nonna: salvata grazie all'intervento di due poliziotte fuori servizio.

Giovanni Ciacci risponde a Freccero : “Non ho avuto nessuna condanna. Sono indagato per ricettazione”. La controreplica : “Mi scuso - è stato lapsus” : “Giovanni Ciacci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. E’ stato lui a dare le dimissioni”, queste le parole pronunciate da Carlo Freccero al FattoQuotidiano.it. Dichiarazioni che hanno suscitato la reazione immediata dello stylist senese: “Procederò per le vie legali nei confronti del direttore Freccero. Ad oggi io non ho ricevuto nessuna condanna. C’è un procedimento in ...

Giovane padre picchia a morte la figlia di sei anni perché non rispondeva bene alle domande di matematica : Una storia crudele quella resa nota dai giornali americani dello stato del Mississippi. Un uomo di 25 anni, Joshua Salovich, ha picchiato la figlia di soli 6 anni fino ad ucciderla. La piccola aveva un’unica “colpa” quella di non aver risposto in modo corretto alle domande di matematica fatte dalla maestra. L’uomo è stato subito fermato dalle forze dell’ordine e ora, secondo quanto riferito dalla stampa locale, rischia la pena ...

Giovanni Ciacci risponde a Freccero : “Non ho avuto nessuna condanna. Sono indagato per ricettazione e vi spiego il perché” : “Giovanni Ciacci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. E’ stato lui a dare le dimissioni”, queste le parole pronunciate da Carlo Freccero al FattoQuotidiano.it. Dichiarazioni che hanno suscitato la reazione immediata dello stylist senese: “Procederò per le vie legali nei confronti del direttore Freccero. Ad oggi io non ho ricevuto nessuna condanna. C’è un procedimento in ...

Simona Tagli rivela : “Ho fatto un voto di castità alla Madonna di Lourdes - sono 10 anni che non faccio sesso” : Simona Tagli è stata ospite di Mattino Cinque e, intervistata da Federica Panicucci, ha rivelato di aver fatto un voto di castità e, pertanto, di non avere rapporti sessuali con un uomo da dieci anni. “sono casta da dieci anni per un voto alla Madonna di Lourdes, legato a una cosa per me molto importante, ma di cui preferisco non parlare. Posso solo dire che non è ancora sciolto”, ha rivelato la showgirl che ora gestisce un negozio di ...

La gaffe del Tg1 in prima serata : “Cento anni fa nasceva Aldo Moro”. Ma i conti non tornano : Durante l’edizione del Tg1 delle 20.00 di lunedì sera è andata in onda una clamorosa gaffe. Nel corso dell’edizione è stato trasmesso infatti un servizio dedicato al segretario della Democrazia Cristiana ucciso dalle Brigate Rosse in cui si dice che “cento anni fa nasceva Aldo Moro“. Ma i conti non tornano: Moro è nato infatti a Maglie il 23 settembre del 1916 e non del 1919, per cui i cento anni dalla sua morte non sono ...

Sarno - il piromane ha 16 anni : «Era un gioco - ora non dormo più» : «Non dormo più la notte. Chiedo perdono a tutta la città». Ha gli occhi bassi, resta seduto, quasi immobile, solo le mani fanno su e giù dalle ginocchia. Ha 16 anni...