50 anni di Abbey Road dei Beatles | uno degli album più famosi della storia

I 50 anni di Abbey Road dei Beatles festeggiati con edizioni speciali dell’album : tutti i contenuti : I 50 anni di Abbey Road dei Beatles festeggiati con una serie di edizioni speciali disponibili dal prossimo 27 settembre. Era l’8 agosto di 50 anni fa, quando i Beatles scattarono le famose foto sulle strisce pedonali, sei in tutto, la quinta delle quali venne scelta come immagine di copertina dell'album. Con loro fotografo Iain Macmillan quando attraversarono sulle strisce pedonali in fila indiana. John Lennon in testa, seguito da Ringo Starr, ...

A 50 anni dallo scatto di Abbey Road dei Beatles - : Sono passati 50 anni dall’iconico scatto dei Beatles sulle strisce pedonali di Abbey Road. Per celebrare la ricorrenza, decine di fan si sono radunati nei pressi del celebre spot intonando canzoni della band inglese e travestendosi dai propri idoli musicali. (Lapresse) Redazione ?

La copertina con i Beatles di Abbey Road fa 50 anni. La storia e la foto : La foto di copertina di Abbey Road è più di uno scatto. Può dirsi un happening. E questo non solo per come è stata scattata, creando un movimento ad hoc, un istante divenuto immortale, ma anche per l'effetto che ha avuto su generazioni di fan che da 5 decadi ormai si dilettano a replicarla e replicarla e replicarla. Per non parlare delle citazioni cinematografiche e pubblicitarie che vi si sono ispirate e ancora ne traggono ispirazione. Il giro ...

Beatles - 50 anni fa la foto sulle strisce di Abbey Road che entrò nella Storia : ecco come è nata : Sono passati 50 anni da quando fu scattata quella foto sulle strisce pedonali di Abbey Road, a Londra. Uno scatto che, oltre a diventare la copertina più celebre della loro carriera, consegnò alla Storia questo fermo immagine dei Beatles. Per celebrare questo anniversario migliaia di fan dei Fab Four si sono dati appuntamento proprio fuori dagli studi di registrazione dove venne inciso il disco ‘Abbey Road’, ultimo album in studio (anche ...