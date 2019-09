Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) (foto: Kena Betancur/Getty Images) Dopo l’accorato discorso dello scorso 23 settembre al summit Onu sul clima a New York, come era facile pronosticareè di nuovo finita al centro dell’attenzione mediatica, e allo stesso tempo è stata investita dall’ennesima ondata di disinformazione e. Al di là dell’enorme dibattito generato dalla giovane attivista svedese – a tratti fin troppo politicizzato, o focalizzato sulla sua persona anziché sui temi di cui si fa portavoce – alcune notizie in circolazione online vanno ben oltre il territorio delle opinioni, e riportano oggettive falsità sul suo conto o contengono contributi multimediali fake. Se già nei mesi scorsi qui su Wired avevamo raccolto e raccontato quasi una decina disu, incluse almeno un paio di forme di complottismo, ora il panorama delle false storie si è ulteriormente ...

_bufale_ : 5 nuove mirabolanti bufale su Greta Thunberg - antocalderone : 5 nuove mirabolanti bufale su Greta Thunberg - MilanoCitExpo : 5 nuove mirabolanti bufale su Greta Thunberg #DipartimentoInnovazioneTecnologia -