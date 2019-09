5 donne toste delle serie tv

Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) Cinque anni fa, più precisamente il 25 settembre 2014, debuttava sulla televisione americana How to Get Away With Murder, tradotto da noi in Italia come Le regole del delitto perfetto, e proprio il 26 settembre 2019, invece, partirà sempre negli Usa la sua sesta stagione che sarà anche l’ultima. Il legal drama creato dall’universo di Shonda Rhimes ha tanti pregi, ma quello principale è stato di averci regalato Annalise Keating, uno dei personaggi femminili più tosti della storia della televisione. Anche se in questi ultimi anni è stato in buona compagnia. 1. Annalise Keating Ne Le regole del delitto perfetto, Annalise Keating è un avvocato di grande prestigio che insegna anche agli studenti di legge: proprio fra questi ne sceglie cinque meritevoli di approfondire con lei dei particolari casi di omicidio, intrecciando ricostruzione teorica e situazioni reali. Il suo piglio ...

