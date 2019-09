Yesterday | le immortali canzoni dei Beatles e non solo nell’ultimo film di Danny Boyle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Un regista premio Oscar, lo sceneggiatore considerato “poet laurate” della commedia romantica inglese, una pop star nei panni di se stessa e, naturalmente, iquali spiriti guida. Ecco gli ingredienti altisonanti di, eponimo cinematografico a cui non servono didascalie, che ha sfondato in Regno Unito ed ora, finalmente, arriva in Italia con Universal dal 26 settembre. Salvando i lettori dallo spoiler, è almeno giusto rivelare nomi e situazioni del caso, a partire daa cui è affidata la regia del progetto sceneggiato, si diceva, dal più acclamato dei Brit-romantici, Richard Curtis, per intenderci chi ha scritto Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill e la saga di Bridget Jones. La star, invece, è Ed Sheeran che interpreta (più o meno) se stesso, certamente connotato nella sua Suffolk che offre location e ambientazione alla commedia. E i Fab Four? A loro ...

