Xiaomi innova gli smartphone con Mi Mix Alpha | schermo su quattro lati e fotocamera da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ieriha annunciato a Pechino il suo nuovoMi Mix. Lascia a bocca aperta perché frantuma lo stereotipo di telefono cellulare così come lo conosciamo. Basta guardare una delle tante immagini diffuse dall’azienda per capirlo: non c’è un “davanti” e un “dietro”, unoe un rivestimento posteriore. È tutto uno, che avvolge entrambi ie i bordi laterali. È un piccolo gioiello tecnico, che dimostra per l’ennesima volta il livello di ingegnerizzazione raggiunto da. Lonasconde una serie di tecnologie rivoluzionarie che hanno richiesto un nuovo metodo di assemblaggio: per comporlo si parte dall’interno e poi vengono laminati sopra uno a uno lo strato di visualizzazione, il pannello a sfioramento e i livelli di protezione. Si ottiene in questo modo un design definito “Surround Display” ...

