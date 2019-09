Will Smith e Jada Pinkett | «Nostro figlio Jaden ha avuto problemi alimentari»

Buon compleanno Alessandro Amati - Will Smith - Zucchero… : Buon compleanno Alessandro Amati, Will Smith, Zucchero… …Luciano Violante, Nino Cerruti, Massimo Abbatangelo, Michael Douglas, Maurilio de Zolt, Salvatore Bagni, Maria Laura Rodotà, Niccolò Ammaniti, Catiuscia Marini, Federica Chiavaroli, Angelo Palombo, Francesco d’Uva, Alessandro Crescenzi, Mirza Alibegovic, Nicole Svetlana Reina… Oggi 25 settembre compiono gli anni: Alessandro Amati, giornalista; Pippo Rallo, cantante; Nino Cerruti, ...

Will Smith si fa in quattro per Gemini Man - al cinema dal 10 ottobre : Il 10 ottobre arriva in sala Gemini Man, distribuito da 20th Century Fox. Sono 5 le cose che dovete assolutamente sapere. 1. Will Smith come non lo avete mai visto. Al quadrato. Gemini Man porta sul grande schermo due Will Smith, l’attore interpreta sia un killer di 51 anni sia un ragazzo 23 anni che tenta di ucciderlo. Il se stesso più giovane è un essere umano realizzato completamente in digitale, così sofisticato che la coppia è in grado di ...

Zona d’ombra – Una scomoda verità - cast - trama e curiosità del film con Will Smith : Ispirato ad un articolo pubblicato su GQ dal titolo Game Brain il film Zona d’ombra – Una scomoda verità racconta la storia del dottor Bennet Omalu e della sua battaglia in difesa della salute dei giocatori della NFL quando si rese conto che per i troppi colpi alla testa gli atleti incorrevano nella CTE – encefalopatia cronica traumatica – una malattia degenerativa che colpisce il cervello. Zona d’ombra – Una ...

ZONA D'OMBRA - UNA SCOMODA VERITÀ/ Streaming film su Rai 3 con Will Smith : la critica : ZONA D'OMBRA - Una SCOMODA VERITÀ in onda su Rai 3 oggi, 14 settembre. Nel cast Will Smith, Alec Baldwin, Albert Brooks, Gugu Mnatha-Raw, David Morse

Programmi TV di stasera - sabato 14 settembre 2019. Su Rai3 Will Smith in «Zona d’ombra – Una scomoda verità» : Will Smith Rai1, ore 21.30: Andrea Bocelli – Ali di libertà Andrea Bocelli sarà protagonista di Ali di libertà, una serata unica in cui interpreterà le arie d’opera più belle e popolari di sempre. Con lui ci saranno grandi stelle della musica internazionale, artisti della scena classica e pop, come Carla Fracci, Mika, Matteo Bocelli, Larisa Martinez. Per la prima volta, le telecamere della Rai entreranno nel Teatro del Silenzio, un ...

Io sono leggenda - Italia 1/ Streaming video del film con Will Smith - oggi - 23 agosto - : Io sono leggenda in onda su Italia 1 oggi, 23 agosto, a partire dalle ore 21:30. Nel cast Will Smith, Salli Richardson, Willow Smith e Alice Braga.

Io sono leggenda - : trama - cast e curiosità del film con Will Smith ultimo uomo sulla Terra : Venerdì 23 agosto, in prima serata su Italia Uno dalle 21.15 in poi, torna in tv Io sono leggenda, film post-apocalittico del 2007 che è il terzo adattamento del romanzo omonimo scritto da Richard Matheson, pubblicato in Italia nel 1957 (negli USA era uscito tre anni prima) con il titolo I vampiri. Protagonista assoluto del film, Will Smith in una delle sue interpretazioni più intense. Io sono leggenda, trailer Io sono leggenda, trama In ...

NEMICO PUBBLICO - RAI 3/ Streaming video del film con Will Smith - 19 agosto 2019 - : 'NEMICO PUBBLICO' in onda oggi, lunedì 19 agosto 2019, dalle ore 23.25 su Rai 3. Nel cast Will Smith e Gene Hackman. La trama del film

Nemico pubblico : trama - cast e curiosità del thriller con Will Smith e Gene Hackman : Dalle 21.05 in poi, in prima serata su Rai3 lunedì 19 agosto, va in onda Nemico pubblico, un film d’azione del 1998 diretto da Tony Scott, famoso del più celebre Ridley, che vanta come punte di diamante del suo cast due attori eccezionali come Gene Hackman e Will Smith. Nemico pubblico: trailer Nemico pubblico: trama A Baltimora, Thomas Brian Reynolds, capo di una sezione della National Security Agency (che dipende dal Dipartimento di ...

Man In Black International - Chris Hemsworth e Tessa Thompson di nuovo insieme sul grande schermo. Ecco perché non sentiremo la mancanza di Will Smith : Siamo al quarto lungometraggio dedicato agli agenti in nero. Nel nuovo capitolo di Man In Black International, Chris Hemsworth e Tessa Thompson di nuovo insieme sul grande schermo, sono una coppia che funziona o meglio, sembra proprio non voler funzionare ed è questo che piace al pubblico in sala. I due non sono nuovi a battibeccarsi davanti alla macchina da presa. Se vi state chiedendo dov’è che li avete visti l’ultima volta, è stato in ...

Will Smith contro il suo clone nel rivoluzionario “Gemini Man” : Sono arrivate nuove immagini dell'atteso "Gemini Man", l'ultimo film d'azione diretto da Ang Lee con protagonista due Will Smith, nel vero senso della parola. Il film, che sarà nelle sale dal 10 ottobre (distribuito da 20th Century Fox), è infatti la storia di un killer che sta cercando di lasciare la sua vita violenta ma si trova a dover affrontare un suo clone più giovane. Will Smith interpreta sia il killer di 51 anni, sia il ragazzo di 23 ...