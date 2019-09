Fonte : wired

(Di mercoledì 25 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=UEVlbdnmnOg Ci si avvicina alla data del 20 ottobre, quando su Hbo e in contemporanea anche in Italia su Sky Atlantic, debutterà latv di. L’adattamento seriale dei fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons curato da Damon Lindelof sarà ambientato nello stesso universo narrato delle storie originali, senza però esserne un rifacimento. Neldiffuso durante la notte degli Emmy vediamo ribadita qual è questa vicenda collocata parecchi anni dopo le avventure del Dottor Manhattan e degli altri controversi supereroi. Come si vede nel video, la protagonista di questa nuova storia è Angela Abar, la poliziotta interpretata da Regina King, una detectivepolizia di Tulsa costretta a mascherarsi e a diventare Sister Night per proteggere la propria famiglia. Questo perché un gruppo di terroristi chiamati Settimo Cavalleria, i quali ...

MilanoCitExpo : Watchmen, nel nuovo trailer della serie tv cresce la minaccia #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - GianlucaOdinson : Watchmen, la Settima Cavalleria sul piede di guerra nel nuovo trailer - MangaForevernet : ? Watchmen: perché c'è Robert Redford? ? ? -