Virtus Roma | infortunio per Jerome Dyson | out contro Bologna

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2019)– Lacomunica che l’atletanon sarà disponibile per la partita di stasera a causa di una distrazione al bicipite femorale della gamba sinistra. Il giocatore sarà valutato di giorno in giorno dallo staff sanitariosino in vista della gara di domenica con Brindisi. L'articoloper, outproviene daDailyNews.

VirtusRoma : ?? 22 settembre 1984: La Virtus Roma sul tetto del Mondo! ?? Gli uomini di coach Bianchini trionfano in Coppa Interc… - PaoloDiDomizio : #Virtus Oltre a Jefferson, la Virtus Roma non avrà a disposizione Jerome Dyson per la gara di stasera al Paladozza,… - VirtusRoma : La Virtus Roma comunica che l’atleta Jerome Dyson non sarà disponibile per la partita di stasera a causa di una dis… -