VIDEO Filippo Ganna | bronzo nella cronometro dei Mondiali di ciclismo | riviviamo la gara

Amici Celebrities - svelati altri 4 concorrenti : Filippo Bisciglia - Pamela Camassa - Francesca Manzini e Raniero Monaco di Lapio (VIDEO) : Attraverso il secondo promo, Amici Celebrities, la versione vip del talent show di Maria De Filippi, ha svelato altri 4 nuovi concorrenti.3 di questi erano già stati annunciati in anteprima da noi di TvBlog: stiamo parlando di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, della sua compagna, la showgirl Pamela Camassa, e dell'imitatrice Francesca Manzini.prosegui la letturaAmici Celebrities, svelati altri 4 concorrenti: Filippo ...

VIDEO Filippo Tortu torna in gara - 10.21 sui 100 metri con un muro di vento contrario : ottimo rientro a Rovereto : Filippo Tortu è tornato in gara a 58 giorni di distanza dall’infortunio subito a Stanford, il velocista brianzolo ha vinto i 100 metri al Palio della Quercia col tempo di 10.21 ma ha dovuto fare i conti con un vento contrario di ben 1,5 m/s che gli ha impedito di far registrare un crono migliore. L’azzurro è parso in ottime condizioni di forma e ora può lanciarsi con maggiore convinzione verso i Mondiali di Doha che si disputeranno ...

Barbara d'Urso e Filippo Nardi in vacanza insieme (VIDEO) : Dagli inizi di luglio Barbara d'Urso sarebbe ospite a Capalbio in Toscana della lussuosa villa di Filippo Nardi, concorrente della terza edizione del Grande Fratello noto per la sua scenata nella quale chiedeva insistentemente le sigarette alla produzione.La conduttrice di Pomeriggio Cinque, Live - Non è la d'Urso, Grande Fratello e Domenica Live è come sempre attivissima sui social e non ha mancato di documentare su Instagram come sta ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci «accendono» Messina - cielo di stelle al San Filippo (VIDEO) : Lo Stadio San Filippo di Messina si accende per Laura Pausini e Biagio Antonacci. In mila sono accorsi nella città dello Stretto sabato scorso per uno dei concerti del tour che i due cantanti portano in giro per gli stadi italiani. Uno dei momenti più belli, in video, è stato quando tutto lo stadio ha acceso i telefonini, trasformando le tribune e il prato in una parata di stelle al suono della bellissima voce di Laura Pausini. Con una ...