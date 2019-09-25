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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 20 | 30 Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 20:30 (Di mercoledì 25 settembre 2019) Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA , UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA APPIA E DIRAMAZIOEN Roma SUD MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO MENTRE SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI NETTUNO TRA VIA GENIO CIVILE E VIA DEI CINQUE ARCHI DIREZIONE LATINA PROVOCA CODE CON CONSEGUENTE CONGESTIONE DI TRAFFICO E CHIUSURA DEL TRATTO STRADALE. PIU’ A SUD VERSO POMEZIA SULLA VIA DEL MARE, INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI CON CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA GIACOMO MATTEOTTI E VAI CAMPOBELLO IN ENTRAMBI I SENSI ...
Fonte : romadailynews

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