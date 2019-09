Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA PROBLEMI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA DIRAMAZONE Roma NORD E NOMENTANA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E TRIONFALE, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE TRA ARDEATINA E VIA DEL MARE. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E APPIA E ANCORA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE IN QUESTE ORE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA DIRAMAZONE Roma NORD E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E AURELIA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE TRA ARDEATINA E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE IN QUESTE ORE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA E PIU’ AVANTI IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA LAURENTINA E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E TIBURTINA, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZONE NEL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN INTERNA A CAUSA DI UN CANTIERE MOBILE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TROVIAMO CODE A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO. RESTANDO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E ARDEATINA E TRA TUSCOLANA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA A CAUSA DI UN CANTIERE MOBILE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TROVIAMO CODE A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO; INOLTRE IN PROSSIMITÀ DELL’AURELIA CHIUSA LA CORSIA DI EMERGENZA. RESTANDO IN NTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PERCORRENDO LA STATALE TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTE LUCANO E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE IN DIREZIONE FONTENUOVA IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SI RALLENTA SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, PISANA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA 24 RALLENTAMENTI TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, PISANA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA 24 RALLENTAMENTI TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SR156 DEI MONTI LEPINI, UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI GIULIANO DI Roma NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ANCORA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA AURELIA, RALLENTAMENTI POI ALL’ALTEZZA DI LABARO E TRA TIBURTINA E APPIA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA AURELIA, PROSEGUENDO POI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LABARO E TRA TIBURTINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA, PROSEGUENDO POI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LABARO E CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA MACCHIARELA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE TRA CASILINA E L’A24 MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LABARO E CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E APPIA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E L’A24 IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA PRIMA PORTA E VIA CORNALBA, IN ENTRAMBE LE ...