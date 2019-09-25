romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : Oggi a Roma, la viabilità e i trasporti - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -
Dalla Rete Google NewsSicilia: completata seconda fase lavori fiume San Leonardo - Affaritaliani.it
Sicilia: completata seconda fase lavori fiume San Leonardo Affaritaliani.it
Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - E' stata completata, con i finanziamenti della Regione Siciliana, la seconda fase dei lavori di ricostruzione del collegamento sul ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PERCORRENDO LA STATALE TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTE LUCANO E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE IN DIREZIONE FONTENUOVA IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SI RALLENTA SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, PISANA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA 24 RALLENTAMENTI TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, PISANA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA 24 RALLENTAMENTI TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SR156 DEI MONTI LEPINI, UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI GIULIANO DI Roma NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ANCORA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA AURELIA, RALLENTAMENTI POI ALL’ALTEZZA DI LABARO E TRA TIBURTINA E APPIA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA AURELIA, PROSEGUENDO POI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LABARO E TRA TIBURTINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA, PROSEGUENDO POI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LABARO E CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA MACCHIARELA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE TRA CASILINA E L’A24 MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LABARO E CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E APPIA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E L’A24 IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA PRIMA PORTA E VIA CORNALBA, IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO DA POCO IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE Roma; RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI ALTRI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE, A CAUSA DI PROBLEMA TECNICO TRA TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE Roma, RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; E VENIAMO AI NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO: SULLA FLAMINIA PER LA PRESENZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE, A CAUSA DI PROBLEMA TECNICO TRA TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE Roma, RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; E VENIAMO AI NUOVI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE, A CAUSA DI PROBLEMA TECNICO TRA TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE Roma, RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; E VENIAMO AI NUOVI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 9:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER L’AURELIA FINO ALLA TIBURTINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 9:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO IN DIREZIONE Roma; E PROPRIO IN DIREZIONE Roma IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE BUFALOTTA E APPIA; DISAGI ANCHE IN ...