Verona | crea caos in strada e morde agente | arrestato clandestino ghanese

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Gabriele Laganà Il poliziotto era intervenuto per sedare una accesa discussione tra due immigrati. Ilera irregolare e con numerosi precedenti Litiga incon uno straniero e aggredisce,ndolo, un poliziotto intervenuto per sedare la rissa. Per questo undi 33 anni, A.A., è statodagli agenti delle Volanti della Questura diper minacce, lesioni e violenza finalizzate alla resistenza a Pubblico ufficiale. La violenza è accaduta in via San Nazaro, nel quartiere di Veronetta, lo scorso lunedì pomeriggio. L’extracomunitario, forse per futili motivi, aveva iniziato una discussione piuttosto animata con un immigrato, risultato essere in regola con la normativa sul soggiorno in Italia. Le grida avevano attirato l’attenzione di numerosi passanti che, spaventati, avevano subito allertato le forze dell’ordine.n Queste ultime, giunte sul ...

Rossonero__1899 : RT @smxworld: Per inciso, vincere a Torino mi interessa relativamente. Mi interessa molto di più vedere una squadra che crea le condizioni… - FrancescoBonia1 : RT @smxworld: Per inciso, vincere a Torino mi interessa relativamente. Mi interessa molto di più vedere una squadra che crea le condizioni… - eNo11 : RT @smxworld: Per inciso, vincere a Torino mi interessa relativamente. Mi interessa molto di più vedere una squadra che crea le condizioni… -