Van Dijk | “Ho rischiato di morire | avevo pronto il testamento”

Van Dijk - il tremendo retroscena : “Sono stato vicino alla morte - avevi iniziato a scrivere il testamento” : Adesso è uno dei difensori più forti al mondo, ha vinto la Champions con il Liverpool coronando una grande stagione. Ma Virgil Van Dijk ha passato momenti peggiori e lo racconta in un’intervista a Four Four Two. “Sono stato vicino alla morte, in quel momento ho pensato al peggio e decisi così di cominciare a scrivere il testamento. Nella stragrande maggioranza dei casi come quello, il paziente muore. In ospedale potevo vedere i ...

Calcio - FIFA Football Awards 2019 : Lionel Messi batte Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk! : Lionel Messi batte Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk: va all’argentino il premio come miglior calciatore ai FIFA Football Awards, assegnati questa sera a Milano. Il portoghese (infortunato, salterà il Brescia) era il grande assente ed è anche il grande sconfitto della serata. Il lusitano era anche l’unico assente tra gli undici della formazione ideale, nella quale appare anche il fresco juventino de Ligt. Questa la selezione ...

Motocross - GP Turchia 2019 MX2 : Jorge Prado stravince e fa doppietta anche ad Afyonkarahisar daVanti a Geerts e Van de Moosdijk : Il Campione del Mondo MX2 Jorge Prado continua a dominare e a collezionare una vittoria dopo l’altra prima di salutare definitivamente la compagnia a fine stagione per effettuare il passaggio di categoria nella classe regina del Motocross. Il giovanissimo talento iberico classe 2001 ha dominato anche ad Afyonkarahisar aggiudicandosi per dispersione il Gran Premio di Turchia 2019, 17° round stagionale del Mondiale MX2. Prado ha così portato ...

Uefa : è Van Dijk il miglior giocatore dell’anno : Il premio di Uefa Men’s Player of the Year va a Virgil Van Dijk. Il difensore del Liverpool si aggiudica il trofeo davanti a Messi e Ronaldo. Van Dijk è il primo giocatore del Liverpool a vincere il premio dopo Steven Gerrard. Il primo calciatore olandese nella storia. Il calciatore è stato anche eletto miglior difensore della scorsa stagione. I tre finalisti del premio erano stati scelti da una giuria di 80 allenatori formata dai tecnici ...

UEFA Men’s Player of the Year – È corsa a tre fra Van Dijk - Cristiano Ronaldo e Messi : L’UEFA ha reso nota la lista dei tre giocatori candidati all’UEFA Men’s Player of the Year: Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo e Leo Messi si contenderanno il premio Sarà lotta a tre per il premio di miglior giocatore maschile dell’anno assegnato dall’UEFA. I calciatori a contenderselo saranno Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il premio verrà consegnato giovedì 29 agosto a Montecarlo durante la ...

Messi - CR7 e Van Dijk in corsa per il premio Calciatore dell’Anno Uefa : La Uefa ha annunciato oggi i nomi dei finalisti per i premi Uefa di Calciatore e Calciatrice dell’Anno per il 2018/19. I premi verranno assegnati giovedì 29 agosto durante la cerimonia di Montecarlo per il sorteggio della fase a gironi 2019/20 di Uefa Champions League. Per il premio riservato agli uomini, i tre finalisti sono stati scelti […] L'articolo Messi, CR7 e Van Dijk in corsa per il premio Calciatore dell’Anno Uefa è ...

Messi - Ronaldo e Van Dijk in lizza per il titolo di calciatore dell’anno Uefa : Il titolo di calciatore dell’anno Uefa, ovvero Men’s Player of the year, andrà a uno tra Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk. Sono loro i tre finalisti del premio, scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito. Sono stati scelti da una giuria di 80 allenatori formata dai tecnici dei club che hanno partecipato alla fase a gironi 2018/19 di Uefa Champions League (32) e Uefa Europa League (48), e da 55 giornalisti selezionati dal ...

Calcio - Messi - Ronaldo e Van Dijk si giocano il premio Uefa di calciatore dell’anno : Sarà uno tra Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk a conquistare il premio Uefa di calciatore dell’anno per il 2018/19. Il vincitore verrà annunciato giovedì 29 agosto a Montecarlo durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi. A selezionare questi nomi è stata una giuria composta da 80 allenatori, che hanno partecipato alla fase a gironi della Champions ed Europa League, e 55 giornalisti del gruppo European Sports ...

Europei Ciclismo 2019 – Ellen Van Dijk cala il poker nella crono femminile élite - Vittoria Bussi fuori dalla top ten : Quarto successo consecutivo per l’atleta olandese che conferma i pronostici della vigilia e si prende l’oro, solo undicesima l’azzurra Bussi La cronometro femminile élite agli Europei di Ciclismo di Alkmaar se l’aggiudica Ellen van Dijk, la favorita numero uno della vigilia. L’atleta olandese si prende la quarta medaglia d’oro consecutiva in questa specialità, confermandosi campionessa d’Europa ...

Ciclismo - Europei 2019 : poker di Ellen Van Dijk nella cronometro! Undicesima Vittoria Bussi : Vince sempre lei. L’olandese Ellen van Dijk cala il poker e conquista il quarto titolo consecutivo nella cronometro femminile Elite degli Europei di Ciclismo su strada. Dal 2016, anno in cui si è svolta la prima edizione per gli Elite, van Dijk ha sempre conquistato l’oro nella prova contro il tempo, dimostrando una superiorità davvero senza eguali. Anche ad Alkmaar (Olanda) la 32enne che corre per la Trek-Segafredo ha dominato, con una ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro Elite femminile in tempo reale. Brand al comando - attesa per Van Dijk : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Che beffa! Vita Heine al termine di una super prova chiude ad un solo secondo di ritardo da Lucinda Brand. 11.28 All’intermedio troviamo la teutonica Lisa Klein in testa con 11’31”. 11.26 28’59! Lucinda Brand fa esplodere il pubblico di casa: un’olandese in testa alla prova. 11.24 Al traguardo troviamo in testa la teutonica Mieke Kroger in ...

Ciclismo - Europei 2019 : domani la cronometro femminile. Ellen Van Dijk a caccia del poker - Vittoria Bussi ci prova : domani (giovedì 8 agosto) alle ore 10.45 si svolgerà la cronometro femminile Elite degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) assisteremo ad un’avvincente sfida contro il tempo per conquistare la maglia di campionessa europea. La prova si svolgerà su un percorso di 22,4 km, quasi completamente pianeggiante. Poche difficoltà anche a livello planimetrico, visto che ci saranno dei lunghi rettilinei e solo qualche curva ad angolo ...

Fifa 20 : Zidane - Van Dijk e Hazard sulla copertina! : EA Sports ha annunciato i tre calciatori che saranno sulla copertina di Fifa 20! Virgil Van Dijk sulla copertina di Fifa 20 Champions Edition Il difensore del Liverpool, Virgil Van Dijk, sarà sulla cover della Champions Edition! Eden Hazard sulla cover di Fifa 19 Standard Edition L’attaccante belga Eden Hazard, recentemente trasferitosi al Chelsea sarà […] L'articolo Fifa 20: Zidane, Van Dijk e Hazard sulla copertina! proviene ...