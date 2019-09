Usa | l’annuncio di Nancy Pelosi | “Camera ha indetto inchiesta ufficiale su impeachment

Sperimentazione animale - l’annuncio degli Usa : “Eliminazione entro il 2035”. “Ma non esistono ancora metodi alternativi” : Niente più sperimentazioni su cani, gatti o porcellini d’India, gli Stati Uniti dovranno usare altri metodi per testare nuovi prodotti chimici e pesticidi. Lo ha annunciato l’Epa, l’agenzia per la tutela dell’ambiente statunitense, che ha già tracciato la via: ridurre del 30% le sperimentazioni sui mammiferi per il 2025, eliminarle completamente entro il 2035 e finanziare lo sviluppo di metodi di testing alternativi. L’Epa investirà 4,25 milioni ...