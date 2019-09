Usa | e se dietro l’impeachment contro Donald ‘volpe’ Trump ci fosse lo stesso Trump?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Mi chiedo da ieri se non ci sial’avvio della procedura d‘impeachment. No, non sono impazzito. O, almeno, non credo di esserlo. Temo, sostanzialmente, che si tratti d’una trappola approntata dal magnate presidente, che sarà lessicalmente rozzo, ma che non manca della furbizia del sensale. Una trappola in cui i democratici rischiano di cadere, se non ci sono già caduti. E temo che l’iniziativa possa rivelarsi un boomerang, anzi un doppio boomerang. Cerco di spiegarmi. L’impeachment è la procedura con cui il Congresso può destituire il presidente degli Stati Uniti: non è di per sé eccezionale, perché è stata avviata più volte nella storia dell’Unione (e molto più spesso è stata evocata), ma la sua peculiarità è che non è mai andata in porto. Ne scampò nell’800 Andrew Johnson, il successore di Abraham ...

