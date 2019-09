Usa | avviata l' inchiesta per possibile impeachment di Donald Trump

Fonte : blogo

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Suc'è il sospetto che abbia fatto pressioni sul Presidente ucraino Volodimir Zelenskij affinché avviasse un'indagine sulla rimozione del magistrato che stava indagando su Hunter Biden, figlio di Joe Biden al fine di danneggiare quest'ultimo nella corsa alle primarie democratiche. Ora l'parte proprio controper. Lo ha annunciato la speaker della Camera Nancy Pelosi, che ha detto:"Le azioni del presidente hanno violato la Costituzione. Nessuno è al di sopra della legge"Che cosa succede ora? Per avviare formalmente il procedimento i democratici hanno bisogno di 218 voti, ma per adesso solo 161 sui 435 deputati della Camera hanno dato il loro ok, sono tutti democratici più un ex repubblicano che si è aggiunto ieri. Il New York Times ha fatto dei calcoli sostenendo che a favore dell'sarebbero in 179 e ...

sputnik_italia : Usa, avviata la procedura di #impeachment contro Trump - matteocannito : RT @Asiablog_it: ???? #USA. L’accusa nei confronti di #Trump è di aver cercato di reclutare una forza politica straniera per ottenere un vant… - StefanoAnnarel1 : RT @Asiablog_it: ???? #USA. L’accusa nei confronti di #Trump è di aver cercato di reclutare una forza politica straniera per ottenere un vant… -