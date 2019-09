Uomini e Donne | Ivan Gonzalez commenta la fine della storia con Sonia Pattarino

Anticipazioni Uomini e donne registrazione 25/9 : Sara Tozzi abbandona il programma : È passato meno di un mese dalla presentazione dei nuovi tronisti di Uomini e donne ma uno di loro ha già deciso di abbandonare il programma. La sorprendente decisione è avvenuta nel corso della registrazione del Trono Classico che si è tenuta oggi 25 settembre, durante la quale Sara Tozzi ha reso noto di non voler proseguire oltre la sua avventura nel dating show condotto da Maria De Filippi. Le ragioni, secondo quanto da lei dichiarato, non ...

Uomini e Donne - Ida piange : sfoghi di Tina e Gemma - volano parole forti : Uomini e Donne, Tina e Gemma si scagliano duramente su Riccardo in difesa di Ida forti gli sfoghi di Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne, in difesa di Ida Platano. Le due, sempre grandi rivali, si ritrovano d’accordo per la prima volta contro Riccardo Guarnieri. Una nuova discussione porta, nel corso della […] L'articolo Uomini e Donne, Ida piange: sfoghi di Tina e Gemma, volano parole forti proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Tina contro Riccardo : "Fai schifo". A Ida : "Mandalo a fancul0" (VIDEO) : "Mandalo a fancul0". Questo il consiglio rivolto da Tina Cipollari a Ida, al termine della lunga discussione con Riccardo avvenuta nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi, mercoledì 25 settembre, su Canale 5.L'opinionista, convinta come molti dei presenti in studio, che il cavaliere non voglia davvero chiudere definitivamente la relazione con l'ex compagna, si è rivolta così allo stesso Riccardo:prosegui la letturaUomini e donne, ...

Uomini e donne - Armando balla con Ida - Riccardo : "Sei un pagliaccio". E lei piange (VIDEO) : Nel corso della puntata di oggi, mercoledì 25 settembre 2019, di Uomini e donne, è tornata in primo piano la storia tra Riccardo e Ida. Ufficialmente finita prima dell'estate, dopo un lungo tira e molla, la relazione tra i due fa ancora discutere. Tutto è iniziato quando Maria De Filippi ha notato una Ida particolarmente scossa emotivamente, mentre a centro studio Riccardo raccontava della sua nuova conoscenza con Valentina. A quel punto il ...

Trono Over Uomini e Donne - Pamela vicina a Enzo : il gesto sorprende : Pamela Barretta di Uomini e Donne riceve una gradita sorpresa che spiazza i fan Pamela Barretta è sempre molto attiva su instagram. E in mattinata ha pubblicato un video che ha lasciato i suoi numerosi supporter davvero senza parole. Di cosa si tratta? In pratica la dama del Trono Over di Uomini e Donne, nel video pubblicato sul social fotografico, ha mostrato di aver ricevuto un bellissimo mazzo di rose rosse, scrivendo nella didascalia: ...

Uomini e donne - Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati : ‘Il nostro viaggio insieme è giunto al termine’ : È durata circa 7 mesi la storia tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, ma ora la coppia nata a Uomini e donne si è lasciata. Negli ultimi tempi giravano voci circa una crisi tra i due, e ora la Pattarino in una Instagram Story conferma i sospetti dei fan comunicando l’addio al tronista spagnolo senza però spiegare quali siano stati i motivi che li hanno portati alla rottura: “[…] sono sempre stata una persona corretta e ringrazio ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari rivela cosa mangia ogni giorno e si mette a dieta : Tina Cipollari l’aveva detto... è ora di mettersi a dieta. E così, come svelavano già le anticipazioni, la Vamp di Uomini e Donne, 53 anni, stanca delle frecciatine di Gemma Galgani e visibilmente ingrassata rispetto al passato, ha chiesto e ottenuto una nutrizionista e una bilancia in studio per pesarsi tutte le settimane e arrivare all’obiettivo di perdere peso entro Natale. Maria De Filippi ha preso la palla al balzo e, nell’ultima puntata di ...

Uomini e Donne - crisi isterica di Ida Platano : si chiude in bagno a piangere - le ragioni del dramma : Scintille a Uomini e Donne di Maria De Filippi, il programma di Canale 5 nella versione Trono-Over. Al centro dell'attenzione Riccardo e Armando, che hanno scelto la medesima dama, ovvero Valentina, la quale però non sembra interessata a nessuno dei due. Valentina ha affermato di percepire Riccardo

Uomini e Donne registrazione 24 settembre : la Platano e Incarnato si baciano : Ieri, martedì 24 settembre, è stata effettuata la registrazione di una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. I riflettori si sono accesi inizialmente su Gemma Galgani. La dama bianca è stata, come sempre, presa di mira da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Successivamente, però, si è passati ad altro, ovvero, a Ida Platano e ad Armando Incarnato. I due ragazzi hanno incominciato a frequentarsi. Le cose tra i due sembrano andare così bene, ...

Uomini e Donne anticipazioni : Pamela ha un nuovo amore - Ida in lacrime : Riccardo Guarnieri fa una scenata di gelosia a Ida Platano nel Trono Over di UeD Uomini e Donne è tornato a far compagnia al pubblico di Canale5 da appena due settimane e il salotto di Maria De Filippi si è già infuocato. La puntata odierna del talk dei sentimenti Mediaset punterà i riflettori su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ida in questi giorni avrebbe iniziato a sentire due cavalieri: Armando e Ivan. Con quest’ultimo non ci ...