Uomini e Donne | crisi isterica di Ida Platano | si chiude in bagno a piangere | le ragioni

Uomini e Donne registrazione 24 settembre : la Platano e Incarnato si baciano : Ieri, martedì 24 settembre, è stata effettuata la registrazione di una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. I riflettori si sono accesi inizialmente su Gemma Galgani. La dama bianca è stata, come sempre, presa di mira da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Successivamente, però, si è passati ad altro, ovvero, a Ida Platano e ad Armando Incarnato. I due ragazzi hanno incominciato a frequentarsi. Le cose tra i due sembrano andare così bene, ...

Uomini e Donne anticipazioni : Pamela ha un nuovo amore - Ida in lacrime : Riccardo Guarnieri fa una scenata di gelosia a Ida Platano nel Trono Over di UeD Uomini e Donne è tornato a far compagnia al pubblico di Canale5 da appena due settimane e il salotto di Maria De Filippi si è già infuocato. La puntata odierna del talk dei sentimenti Mediaset punterà i riflettori su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ida in questi giorni avrebbe iniziato a sentire due cavalieri: Armando e Ivan. Con quest’ultimo non ci ...

Uomini e Donne oggi : Ida si chiude in bagno - Pamela ritrova il sorriso : oggi Uomini e Donne, Trono Over: Ida piange per Riccardo, Pamela dimentica Stefano Nuovissima ed elettrizzante puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Si parte da Riccardo e Armando che hanno sentito la stessa dama, Valentina. Nonostante ciò, la diretta interessata non sembra avere opinioni del tutto positive su entrambi. Il primo lo ha […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Ida si chiude in bagno, Pamela ritrova il sorriso proviene da ...

“Ma è Viagra”. Uomini e Donne - imbarazzo durante il Trono over. Maria De Filippi senza parole : Tina proprio non ce la fa a non stuzzicare la sua acerrima nemica. Ci risiamo, ennesimo battibecco al “Trono over” di “Uomini e Donne”, Tina ha preso in giro la sua acerrima nemica Gemma Galgani. La storica opinionista del programma ha provocato Pietro, corteggiatore della dama torinese, e gli ha regalato del viagra (finto si presuppone): “Prendilo è per stasera”. Un gesto che se ha scatenato l’ilarità del pubblico da un lato, dall’altro ha ...

Anticipazioni Uomini e donne Trono Over : Gemma interessata a JeanPierre - Gianfranco chiude : Si è tenuta ieri 24 settembre una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne, la cui prima parte è stata dedicata, come abitudine, a Gemma Galgani e alla conoscenza di nuovi cavalieri. Si è ripartiti, in particolare, da quanto accaduto in precedenza con JeanPierre in merito alla confessione fatta ad Anna. L'uomo, infatti, aveva ammesso di non essere davvero interessato alla Galgani. Questo confronto, durante il quale non sono ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez nella bufera : “Sonia un ripiego” - la risposta : Uomini e Donne, Ivan Gonzalez sotto accusa dopo la fine della storia con Sonia: i fan lo inondano di messaggi Ivan e Sonia si sono lasciati e oggi a parlare è stato l’ex tronista di Uomini e Donne. L’ufficialità sulla rottura è giunta ieri dalle stories di Instagram dell’ex corteggiatrice. Fino a stasera Ivan Gonzalez […] L'articolo Uomini e Donne, Ivan Gonzalez nella bufera: “Sonia un ripiego”, la risposta ...

Spoiler Uomini e donne - Gemma litiga con Anna e lei tira in ballo Giorgio : 'Non ti voleva' : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, di cui oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over. Le ultime anticipazioni sul programma rivelano che c'è stato un dibattito molto acceso tra Gemma Galgani e Anna Tedesco, le due dame che hanno in comune la love story (finita male) con Giorgio Manetti. A quanto pare tra le due dame sono volate parole grosse nel corso ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Ida Platano sconvolge Riccardo : Ida Platano bacia Armando a Uomini e Donne: la reazione di Riccardo Guarnieri Oggi c’è stata la registrazione di Uomini e Donne Over. E come riportato da IlVicolodelleNews.it, a far molto parlare è stata Ida Platano, la quale ha continuato a uscire con Armando Incarnato. I due, al centro dello studio, hanno fatto anche una rivelazione choc: si sono baciati. Ovviamente l’ex di lei, Riccardo Guarnieri, appena ha sentito questa ...

Uomini e donne over : appuntamento per GEMMA - ci sarà un futuro? : Oggi, martedì 24 settembre 2019, alle 14.45 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, che ha visto protagoniste le vicende del Trono over. Nella puntate precedente siamo stati testimoni di una decisione molto importante che riguarda l’opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima, infatti, ha deciso di consultare una nutrizionista perché, sempre a detta sua, è seriamente intenzionata a perdere qualche chilo. È presto fatto: la ...

Uomini e Donne - Tina regala del viagra al corteggiatore di Gemma : “E' molto esigente” : Ennesimo siparietto durante il trono over del programma, ma la dama torinese non ci sta e Maria De Filippi interviene

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 25 Settembre 2019 : Armando e Riccardo Litigano per Ida! : Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne Over vediamo a centro studio Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri che si contendono la stessa dama: Valentina. Ad un certo punto entra in scena una seconda dama: Debora. Ma gli animi si surriscaldano quando Ida Platano si scioglie in lacrime e si rifugia dietro le quinte. Armando abbandona le due dame per andare a supportare Ida mentre Riccardo si rifiuta di seguire la sua ex. Potete immaginare ...

Uomini e Donne - Trono Over - il ritorno di Anna Tedesco : "Ho avuto problemi di salute. Mai avuta una storia con Giorgio - ricomincio da me" : Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, martedì 24 settembre 2019, su Canale 5, Anna Tedesco ha fatto ufficialmente il proprio ritorno nel Trono Over del programma di Maria De Filippi.Quando Anna ha riaggiunto il centro dello studio, Gianni Sperti ha commentato con sarcasmo:prosegui la letturaUomini e Donne, Trono Over, il ritorno di Anna Tedesco: "Ho avuto problemi di salute. Mai avuta una storia con Giorgio, ricomincio da me" ...