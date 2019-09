Uomini e Donne anticipazioni | Pamela ha un nuovo amore | Ida in lacrime

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Riccardo Guarnieri fa una scenata di gelosia a Ida Platano nel Trono Over di UeDè tornato a far compagnia al pubblico di Canale5 da appena due settimane e il salotto di Maria De Filippi si è già infuocato. La puntata odierna del talk dei sentimenti Mediaset punterà i riflettori su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ida in questi giorni avrebbe iniziato a sentire due cavalieri: Armando e Ivan. Con quest’ultimo non ci sarebbe in realtà nulla di più che un’amicizia. Ida infatti si sarebbe sfogata con lui telefonicamente, con Armando Incarnato invece ci sarebbero i presupposti per iniziare una storia. Ida Platano confesserà di aver sentito il cavaliere più volte e che sarebbe stata invitata a cena da lui. L’incontro tra i due però non ci sarebbe ancora stato. Riccardo Guarnieri non prenderà bene la novità e farà una scenata di gelosia alla ex. Segno che ...

